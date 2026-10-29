Ministerele au cerut 60 mld. lei la rectificare – Ministrul Nazare: „În adâncul sufletului, toți ordonatorii știu că suma e exagerată“

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat joi că ministerele au cerut 60 de miliarde de lei la prima rectificare bugetară programată pentru următoarele săptămâni, aproximativ 3% din PIB, însă a subliniat că suma este prea mare pentru a fi acoperită integral și că România trebuie să fie responsabilă în alocarea fondurilor.

„Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț. Ministerele au cerut această sumă de 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili. În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a spus Nazare, întrebat dacă rectificarea va acoperi solicitările ministerelor de suplimentare a bugetelor, care însumează 60 de miliarde de lei.

Rectificarea urmărește acoperirea urgențelor din Sănătate și Agricultură, fără a afecta încadrarea în ținta de deficit de 6,2% din PIB

Ministrul a mai declarat că rectificarea bugetară ar urma să fie finalizată și publicată joi, pentru a fi discutată vineri în ședința Guvernului. Potrivit acestuia, rectificarea urmărește acoperirea nevoilor urgente ale instituțiilor publice, în special din domeniile Sănătății și Agriculturii, fără a afecta încadrarea în ținta de deficit bugetar pentru 2026.

„Încercăm să finalizăm astăzi și să publicăm rectificarea astfel încât să intre mâine în ședința de Guvern. E o rectificare importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026, luând în calcul perspectivele de încasare pentru cererile de plată 5 și 6 la finalul anului. Încercăm să facem aceste lucruri astfel încât să rămânem în echilibru și detalii suplimentare le veți avea mâine după ședința de Guvern”, a mai afirmat Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

Alexandru Nazare a reiterat că planul pentru ultimele luni ale anului prevede două rectificări bugetare.

„Noi avem un plan stabilit până la finalul anului care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine. (…) Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț încă de la audiere”, a arătat ministrul, care a fost prezent joi la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Rectificarea va fi adoptată în ședința de Guvern de vineri

Întrebat dacă prima rectificare va acoperi și cele 11 miliarde de lei despre care ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a spus că ar fi necesare, ministrul Finanțelor a precizat că fondurile vor fi alocate în funcție de nevoile curente și de țintele de deficit stabilite pentru finalul anului.

„O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului. Nu putem vorbi despre cât permite o rectificare. Avem un plan stabilit până la finalul anului, care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării, care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește prezentarea datelor referitoare la situația bugetului de stat, solicitată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare a afirmat că Ministerul Finanțelor publică deja periodic informații despre execuția bugetară, dar că va pregăti și un raport suplimentar pentru a clarifica alte aspecte.

Premierul Luca Niculescu a anunțat și el că Guvernul va adopta, în ședința de vineri, decizia privind rectificarea bugetară de urgență, necesară pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, în special pentru funcționarea sistemului de sănătate.

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