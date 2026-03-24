Minerii protestează în fața Guvernului – solicită amânarea închiderii minelor

Aproximativ 1.000 de mineri și energeticieni de la CE Oltenia protestează marți în fața Guvernului, revoltați că se fac disponibilizări, într-un moment când România ar avea nevoie de cărbune pentru a face față crizei energetice declanșate de războiul SUA și Israel – Iran.

Protestatarii, veniți cu bannere, vuvuzele şi steaguri, scandează mesaje antiguvernamentale și solicită Executivului să renegocieze cu executivul european termenul limită pentru închiderea minelor (2030) şi să renunţe la concedieri.

Aproximativ 1.800 de salariaţi angajaţi pe perioadă determinată își vor pierde locul de muncă, de la 1 aprilie şi respectiv 1 mai, date de la care le expiră contractele de muncă,fără a le mai neînnoite.

Conducerea companiei nu le-a oferit măsuri concrete de protecţie socială.

De asemenea, minerii și energeticienii cer amânarea termenului limită asumat în PNRR pentru închiderea minelor Complexului Energetic Oltenia.

Minerii scandează lozinci precum „Unitate!” şi „Demisia!” şi au steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie cu mesaje de genul: „Respect pentru muncă, nu concediere!”, „Fără noi lumina se stinge!”. „Vrem să muncim, nu să cerşim!”, „Nu suntem cifre, suntem familii”.

Două săptămâni de proteste

Sute de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit în stradă, în ultimele două săptămâni, în faţa sediului companiei, reclamând încetarea contractelor pentru cei 1.500 de angajați.

Marţea trecută, reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia au transmis, într-un comunicat de presă, că societatea a iniţiat procedura de negociere colectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea Contractului Colectiv de Muncă 2024-2026, prima şedinţă de negociere având loc în 11 martie 2026.

”În cadrul acestei şedinţe, conducerea societăţii a informat partenerii sociali cu privire la existenţa unor limitări de natură legală şi bugetară, care împiedică, în prezent, derularea efectivă a negocierilor. Aceste limitări sunt generate de faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii nu este încă aprobat, condiţie esenţială pentru fundamentarea oricăror angajamente de natură salarială. După aprobarea bugetului de stat al României, va fi supus aprobării şi bugetul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., etapă necesară pentru finalizarea negocierilor colective. Subliniem că aceasta reprezintă singurul impediment obiectiv care a determinat, până în prezent, nefinalizarea negocierilor cu reprezentanţii administraţiei şi ai federaţiilor sindicale reprezentative, care participă la procesul de negociere în baza mandatelor acordate de organizaţiile sindicale legal constituite la nivelul societăţii”.

Compania mai preciza că există un plan de restructurare modificat care a fost pre-notificat Comisiei Europene în luna septembrie a anului trecut şi notificat oficial în luna decembrie 2025, plan potrivit căruia numărul mediu de angajaţi prevăzut pentru perioada 2026-2029 rămâne constant, nefiind incluse măsuri de concediere colectivă.

