Mina de grafit de la Baia de Fier se redeschide – Ministrul Economiei a dat undă verde exploatării: „Un mineral extrem de valoros rămâne în proprietatea României”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă a semnat o hotărâre de guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din judeţul Gorj. El afirmă că exploatările de la Baia de Fier vor fi făcute în interesul României şi vor aduce locuri de muncă.

„Am semnat astăzi hotărârea de guvern prin care România primeşte licenţa pentru exploatare pentru grafitul de la Baia de Fier. Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României şi va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună şi jumătate după ce am ajuns în minister, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României”, a anunţat, vineri , ministrul Economiei, într-un mesaj postat pe Facebook.

Radu Miruţă a subliniat că activitatea de exploatare a grafitului va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică şi ”mândrie pentru români”. „Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a conchis ministrul.

Grafitul este un mineral tot mai căutat în tehnologiile moderne, scrie news.ro, fiind folosit, printre altele, la fabricarea conductorilor, dar şi a unor componente esenţiale pentru telefoanele mobile, precum şi în industria nucleară.

În primăvară, ministrul Economiei de atunci, Bogdan Ivan, declara că proiectul privind exploatarea grafitului este unul „100% românesc”.

„Vorbim despre un proiect 100% românesc, atunci când ne referim la proiectul de 200 de milioane de euro al SALROM, companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei și Digitalizării, care va asigura o exploatare de 15.000 de tone pe an de grafit, grafit care va putea fi folosit în tot ceea ce înseamnă industria de automotive, industria de apărare, pentru stocarea de energie. E un proiect care vine într-un context în care Europa are nevoie tot mai mare de această resursă și această resursă se mai găsește în România și încă într-o țară din Uniunea Europeană”, spunea Ivan.

