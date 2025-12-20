Milioane de conversații private cu ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek și Grok sunt colectate Chrome și vândute pentru profit

Firma de securitate Koi din Tel Aviv a descoperit o operațiune masivă de colectare a datelor prin intermediul unei extensii opționale pentru browserul Chrome de la Google.

Aceasta folosește scripturi „executor” concepute pentru a intercepta și captura conversații de pe principalele platforme de IA, inclusiv ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic, Gemini de la Google, DeepSeek și Grok de la xAI, potrivit publicației Futurism.

Denumită Urban VPN Proxy, extensia gratuită are aproximativ șase milioane de utilizatori și este recomandată de Google.

Datele colectate cuprind orice ar putea întreba un utilizator chatbotul AI ales, potrivit cercetătorului Idan Dardikman, inclusiv „întrebări medicale, detalii financiare, coduri proprietare, dileme personale, totul fiind vândut în scopuri de analiză de marketing”.

Indiferent dacă VPN-ul este activat sau dezactivat, Urban VPN Proxy colectează în mod constant date din conversații. Scriptul este activat în mod implicit, ceea ce înseamnă că, din momentul în care cineva descarcă extensia, conversațiile sale cu chatbotul sunt expuse.

Compania din spatele Urban VPN Proxy, Urban Cyber Security Inc, nu se sfiește să recunoască acest lucru. După cum observă Dardikman, politica de confidențialitate a companiei prevede în mod explicit că „împărtășim datele de navigare pe web cu compania noastră afiliată”, un broker de date numit BiScience, „care utilizează aceste date brute și creează informații care sunt utilizate în scopuri comerciale și împărtășite cu partenerii de afaceri”.

În ciuda acestui fapt, pagina Urban VPN Proxy din Chrome Web Store informează că „datele dvs. nu sunt vândute către terți, în afara cazurilor de utilizare aprobate” și „nu sunt utilizate sau transferate în scopuri care nu au legătură cu funcționalitatea de bază a produsului”.

Deși această revelație ar putea fi surprinzătoare pentru cei șase milioane de utilizatori ai Urban VPN Proxy, cu siguranță nu este singura aplicație care funcționează în acest mod. Într-adevăr, Forbes notează că există peste două milioane de clienți în șapte aplicații suplimentare ale aceluiași editor, fiecare cu „funcționalitate identică de colectare a datelor prin AI”. Toate, cu excepția uneia, poartă o insignă „recomandată” oferită de Chrome Web Store al Google.

„Dacă aveți instalată vreuna dintre aceste extensii, dezinstalați-le acum. Presupuneți că toate conversațiile AI pe care le-ați avut din iulie 2025 au fost capturate și partajate cu terți”, recomanddă Idan Dardikman.

