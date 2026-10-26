14,5 mld. euro – valoarea comerțului en-gros cu medicamente și produse farmaceutice, în 2025

Românii au cumpărat în 2025 medicamente și produse farmaceutice care au general livrări en-gros în valoare de 14,5 miliarde de euro, cu 9% mai mult decât în 2024, conform unei analize realizate de ICAP CRIF.

Bucureștiul a generat 66% din această cifră de afaceri, adică aproape 9,6 miliarde euro în 2025, iar pe locul doi s-a situat județul Argeș, cu 11% din total.

Cazul Argeșului este atipic, întrucât întreaga sumă comercializată a fost realizată de o singură firmă.

„Am realizat o radiografie a domeniului comerțului en-gros cu produse farmaceutice și medicamente de uz uman pe 2025 comparativ cu doi ani de dinainte, și sunt foarte multe elemente interesante legate de acest domeniu. De exemplu, numărul de mari companii a scăzut, e drept marginal, în timp ce numărul de companii micro și mijlocii a crescut, sigur, tot marginal”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv al ICAP CRIF România.

Studiul relevă că numărul de companii implicate în comerțul en-gros farmaceutic a scăzut ușor în 2025 față de anii anteriori, până la 1.804 firme, comparativ cu 1.835 în 2024, respectiv 1.863 în 2023.

Peste jumătate din aceste firme sunt înregistrate în regiunea București-Ilfov și Muntenia, generând de altfel 86% din veniturile întregului domeniu en-gros farmaceutic, în timp ce în Oltenia sunt cele mai puține.

Cea mai mare concentrație de companii se regăsește în București (781 de companii), urmat de județul Ilfov (178 de companii).

Studiul analizează exclusiv rezultatele financiare, așa cum au fost depuse ele la Ministerul Finanțelor, și care arată o creștere a cifrei de afaceri agregată, respectiv o creștere a profitului net de 30% în lei, la echivalent 0.9 miliarde de euro – cifră consolidată.

Și numărul de angajați din domeniul comerțului en-gros farmaceutic a înregistrat o ușoară creștere, de 2,4%, la peste 21.000 de salariați.

Cele mai mari firme din domeniu:

Fildas Trading SRL

Alliance Healthcare România

Farmexim SA.

„Acest studiu este deosebit de complex și face parte din portofoliul tipic de rapoarte și studii pe care specialiștii ICAP CRIF le produc pentru clienții companiei interesați de investiții în diverse domenii ale economiei României”, a declarat Theodoros Polydoros, director executiv al ICAP CRIF România.

ICAP CRIF sprijină companiile din toate sectoarele de activitate, precum și băncile și alte entități reglementate, oferind date, analize și soluții de conformitate care le ajută să identifice riscurile mai eficient, să optimizeze procesele de înrolare a clienților și să răspundă cu încredere cerințelor de reglementare în continuă schimbare.

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