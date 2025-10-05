Miliardarul Andrej Babis se pregătește să revină la putere după victoria obținută în alegerile parlamentare din Cehia

Miliardarul ceh Andrej Babis este pe cale să revină la putere după ce a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare, promițând să anuleze patru ani de austeritate și să reducă ajutorul militar pentru Ucraina, relatează Bloomberg.

Partidul populist ANO al lui Babis a obținut 35% din voturi, cel mai bun rezultat istoric al partidului, a transmis sâmbătă Oficiul Ceh de Statistică. Coaliția principalului său rival, prim-ministrul Petr Fiala, a avut doar 23% din voturi. În campanie electorală inspirată de Donald Trump, de a pune Cehia pe primul loc, fostul premier în vârstă de 71 de ani a susținut campania electorală a națiunii est-europene pe o platformă de relansare a creșterii economice, reducerea impozitelor pe profit și mai puține reglementări.

Speculând frustrarea alegătorilor față de răspunsul actualului guvern la creșterea costului vieții, Babis a promis că va pune capăt politicilor care îi sărăcesc pe cetățenii cehi și va promova interesele țării în Europa, concentrându-se pe politica națională în detrimentul valorilor susținute de Bruxelles.

„Europa suferă, Europa nu mai este competitivă”, a declarat Babis reporterilor la sediul partidului său din Praga, subliniind prețurile msri la energie și suprareglementări. „Vrem să salvăm Europa – suntem în mod clar pro-europeni și pro-NATO”, a spus el.

Babis a mai declarat că va încerca să conducă singur, cu sprijinul a două grupuri mai mici, partidul de dreapta Libertate și Democrație Directă și partidul populist Șoferii, formând astfel un guvern minoritar. Acest lucru l-ar pune pe miliardar în poziția de a reveni în funcția de premier după ce a condus opoziția în ultimii patru ani. Revenirea sa la putere s-ar adăuga la lista liderilor populiști din regiune – prim-ministrul Viktor Orban și slovacul Robert Fico – care au atacat instituțiile Uniunii Europene. Deși Babis a dat dovadă de o conducere mai pragmatică în timpul mandatului său anterior, el a promis că va contracara tendința UE în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare și imigrație.

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că va demara duminică discuțiile privind formarea unei coaliții.

Sprijin pentru schimbare

Având în vedere că ANO a câștigat fiecare regiune cehă în afara capitalei, aliații lui Fiala s-au chinuit să adune voturile necesare pentru a-și crea o cale de a rămâne la putere. Primarii și Independenții, un partid aliniat cu cei aflați la putere, a obținut 11%, în timp ce Partidul Pirat Ceh – un partid pro-european, liberal, care a părăsit coaliția lui Fiala în 2024 – a obținut 9%.

Miliardarul, care a acumulat o avere din afacerile agricole în deceniile de după căderea comunismului, a zguduit sistemul politic ceh în 2017, promițând să elimine corupția. În cei patru ani cât s-a aflat putere, a atacat establishment-ul de la Bruxelles, a gestionat un răspuns haotic la pandemie și a fost implicat în scandaluri de corupție.

În timpul actualei campanii electorale, Babis a declarat că dorește să investească în infrastructură și în alte sectoare pentru a face economia să crească cu până la 4% pe an și s-a angajat să readucă compania CEZ, cel mai mare producător de energie al țării, în mâinile statului.

Spre deosebire de Orban și Fico, Babis nu s-a aliniat niciodată cu președintele rus Vladimir Putin. Dar a făcut o cauză comună cu omologii populiști în ceea ce privește oprirea migrației în Europa.

Orban a sărbătorit victoria candidatului populist, spunând că „Adevărul a învins!” în regiune.

„Un pas mare pentru Republica Cehă, o veste bună pentru Europa”, a declarat premierul maghiar într-o declarație pe platforma de socializare X.

Populismul e pe val în UE

Una dintre ambițiile lui Babis este de a restabili unitatea în grupul de la Vișegrad – Republica Cehă, Polonia, Slovacia și Ungaria – pentru a deveni o forță regională, unind vocile a 65 de milioane de cetățeni pentru a avea o influență mai mare în blocul format din 27 de state al Uniunii Europene.

Babis a declarat că va discuta cu Partidul Șoferilor, care se opun politicilor verzi ale UE, și cu SPD, partidul anti-UE și anti-NATO.

Liderul Șoferilor, Petr Macinka, a declarat că este deschis discuțiilor cu ANO, la fel ca și SPD.

„Am intrat în alegeri cu scopul de a pune capăt guvernului lui Petr Fiala, iar sprijinul chiar și pentru un cabinet minoritar al ANO este important pentru noi și ar îndeplini obiectivul pe care l-am avut pentru aceste alegeri”, a declarat vicepreședintele SPD, Radid Fiala, la TV.

Per total, partidele extremiste au avut rezultate mai slabe în final decât arătau rezultatele parțiale, SPD cu 7,8%, iar Stacilo!, de extremă stânga, construit pe scheletul Partidului Comunist, sub pragul de 5% a rămas pe dinafară.

Babis, care a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021, a dorit cândva să adere la zona euro, dar de atunci a devenit eurosceptic și susținător al președintelui american Donald Trump, distribuind șepci de baseball cu „Cehia puternică”, inspirate de sloganul MAGA al lui Trump.

