Mii de hoteluri din Europa vor da în judecată Booking.com pentru ”practici abuzive”

Booking.com se confruntă cu un proces colectiv intentat de peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că platforma de cazare și-a folosit influența pentru a distorsiona piața în detrimentul lor timp de 20 de ani, potrivit The Guardian.

Asociația Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Europa (Hotrec), care reprezintă industria în cadrul UE și inițiază această acțiune în justiție, a extins recent până la 29 august termenul limită pentru ca proprietarii de hoteluri să se alăture procesului, din cauza cererii mari.

Procesul, care se așteaptă să fie unul dintre cele mai mari din sectorul ospitalității din Europa, este susținut și de 30 de asociații naționale de hoteluri, inclusiv cea din Marea Britanie.

„Peste 10.000 de hoteluri s-au alăturat deja inițiativei paneuropene pentru a cere despăgubiri pentru pierderile financiare cauzate de utilizarea clauzelor ilegale de ‘cel mai bun preț’ (paritate) de către Booking.com,” a declarat Hotrec într-un comunicat. Potrivit datelor comunicate de hotelierii români economedia.ro, circa 110 operatori români care dețin peste 200 de hoteluri s-au alăturat inițiativei până acum.

Clauzele denunțate de hotelieri

Hotelierii susțin că angajamentul de „cel mai bun preț” de pe Booking.com a fost impus hotelurilor sub o presiune uriașă de a nu oferi camere la prețuri mai mici pe alte platforme, inclusiv pe propriile lor site-uri web.

Industria hotelieră spune că platforma cu sediul în Olanda a folosit aceste clauze și pentru a împiedica clienții să facă ce numește „rezervări free-rider”, definite ca utilizarea serviciilor Booking.com pentru a găsi un hotel, dar apoi rezervarea directă cu managementul, excluzând Booking.com.

Litigiul, pe care experții îl consideră o luptă dificilă, solicită despăgubiri pentru perioada 2004-2024, când Booking.com a renunțat la clauza de cel mai bun preț pentru a se conforma Legii piețelor digitale a UE.

Hotrec a precizat că acțiunea colectivă, care va fi judecată la Amsterdam, urmează unei decizii din 2024 a Curții Europene de Justiție (CEJ), „care a constatat că clauzele de paritate ale Booking.com au încălcat legislația UE privind concurența.”

Booking.com a calificat acuzațiile drept „incorecte și înșelătoare”

Booking.com a calificat declarațiile Hotrec și ale altor asociații hoteliere drept „incorecte și înșelătoare”, adăugând că nu a primit „o notificare formală privind un proces colectiv.”

Compania a precizat că decizia CEJ nu a stabilit că clauzele „cel mai bun preț” ale Booking.com sunt anticoncurențiale, ci „a afirmat doar că aceste clauze intră sub incidența legislației UE privind concurența și că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz.”

Booking.com a subliniat un angajament față de „concurența corectă”, susținând că „clauzele de paritate din trecut au servit pentru a stimula prețurile competitive, nu pentru a le restricționa.”

74% dintre hotelieri au declarat că Booking.com le-a făcut afacerile mai profitabile

Compania a citat un sondaj în care 74% dintre hotelieri au declarat că Booking.com le-a făcut afacerile mai profitabile, mulți raportând rate mai mari de ocupare și costuri mai mici pentru atragerea clienților. Totuși, alți reprezentanți din industrie au criticat practicile companiei ca fiind exploatatoare.

„Pe măsură ce au câștigat controlul asupra pieței, Booking a putut să crească comisioanele și să exercite o presiune mult mai mare asupra marjelor hotelierilor,” a declarat Véronique Siegel, președinta diviziei de hoteluri a asociației franceze Umih, pentru postul public France Inter.

„Pentru o cameră pe care clientul o plătește 100 de euro (87 de lire sterline), după ce se scade comisionul Booking, hotelierul primește în cel mai bun caz 75 de euro, cu care trebuie să-și plătească angajații și să investească.”

Greu de evitat: Booking.com oferă o vizibilitate și un acces online greu de atins pentru unitățile mici și independente

În ciuda tensiunilor, Booking.com pare inevitabil pentru multe hoteluri, oferind o vizibilitate și un acces online greu de atins pentru unitățile mici și independente.

Un studiu realizat de Hotrec și Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Vestul Elveției a arătat că Booking Holding, compania-mamă a site-ului, controla 71% din piața europeană în 2024, comparativ cu 68,4% în 2019.

Corporatia este evaluată la 170 miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât Volkswagen.

Rupprecht Podszun, directorul institutului pentru dreptul concurenței de la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf, a spus că Booking.com este un exemplu clasic despre cum o platformă digitală poate cuceri un întreg sector, creând o dinamică „câștigătorul ia tot.”

„Cazul este o revoltă a hotelurilor, care spun: ‘Nu puteți face pur și simplu ce vreți cu noi.’”

