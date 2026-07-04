Mii de demonstranți antifasciști din toată Germania s-au deplasat sâmbătă la Erfurt pentru a protesta împotriva congresului AfD

Mii de manifestanţi antifascişti s-au adunat sâmbătă la Erfurt, în estul Germaniei, blocând principalele artere rutiere şi perturbând transportul public, cu scopul de a determina anularea congresului anual al partidului considerat de ei continuatorul partidului nazist – AfD.

Aproximativ 20.000 de persoane s-au deplasat în mod organizat spre acest oraş în convoaie uriaşe de autobuze, potrivit poliţiei, pentru a protesta împotriva partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care se situează în fruntea sondajelor, cu aproape 30% intenție de vot, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

Alianţa contra-manifestanţilor, denumită „Rezistenţa”, a blocat accesul în centrul orașului al autocarelor, unii antifasciști coborând în rapel de pe un pod de pe autostradă, în timp ce alte grupuri afluiau pe principalele străzi şi se strângeau în pieţele din centrul oraşului, potrivit jurnaliştilor AFP. Cu toate acestea, majoritatea delegaţilor AfD au reuşit să ajungă la centrul unde urma să aibă loc congresul partidului, a precizat poliţia. Acesta a început la ora stabilită.

AfD – pe primul loc în opțiunile electoratului – Liderii, realeși în funcții la Congreul partidului

Primele ore ale manifestaţiilor s-au desfăşurat paşnic. Au fost semnalate doar câteva ciocniri minore, în condiţiile în care mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a asigura securitatea participanților la congres. „Exprimarea opiniilor este legitimă (…) violenţa şi distrugerile nu sunt”, a subliniat vineri, într-un mesaj video, primarul din Erfurt, Andreas Horn, membru al partidului CDU (dreapta).

Pentru detractorii partidului AfD, combaterea acestui partid este o datorie, având în vedere povara trecutului nazist şi eforturile, în opinia lor, de a pune capăt politicii Germaniei privind memoria şi pocăinţa. Unii consideră că organizarea congresului AfD la Erfurt, chiar în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la un congres nazist de tristă aducere aminte care a avut loc la Weimar, în imediata apropiere, reprezintă o provocare deliberată, lucru pe care formaţiunea îl neagă, invocând o coincidenţă a calendarului.

La congres delegații i-au reales pe Alice Weidel și Tino Chrupalla în funcția de copreședinți, înaintea alegerilor locale din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest, despre care partidul speră că vor contribui la obținerea unui succes istoric la nivel național.

Chrupalla, în vârstă de 51 de ani, a fost reales cu 70,05% din voturi, în timp ce Weidel, în vârstă de 47 de ani, a primit 81,3%. Niciunul dintre ei nu s-a confruntat cu contracandidați.

AfD este un partid eurosceptic care susține un control strict al imigrației și care a criticat sprijinul Berlinului pentru Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei.

Partidul a înregistrat o creștere a popularității în sondajele de opinie naționale din ultimele luni. Sondajele recente au plasat sprijinul pentru partid la peste 29%, față de 22% pentru alianța de centru-dreapta CDU/CSU a cancelarului german Friedrich Merz.

În Germania, criza imigranților începând cu 2015, atacurile teroriste ale islamiștilor, crimele comise de imigranții legali și ilegali şi o criză profundă a modelului economic german au alimentat popularitatea extremei drepte, în special în estul ţării. AfD poate chiar spera să preia controlul asupra unuia sau chiar a două landuri din estul țării în septembrie, cu ocazia alegerilor regionale, ceea ce ar fi o premieră în politica germană.

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