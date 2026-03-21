Mihai Rotariu (DNSC): Suntem ţinta unor campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea în autorităţi

România se află sub presiunea unor atacuri cibernetice de tip DDoS și a campaniilor de dezinformare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Mihai Rotariu, managerul de comunicare al instituției, a declarat vineri pentru Agerpres că „suntem ținta nu doar a unor atacuri cibernetice, ci și a unor campanii de dezinformare menite să slăbească încrederea în autorități”.

El a subliniat că, într-un context politic internațional instabil, inclusiv pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu, România trebuie să se aștepte la o dinamică similară a atacurilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare.

Rotariu a explicat că atacurile DDoS vizând instituțiile publice și entitățile private sunt, deocamdată, simple și rudimentare, având impact minim și provocând cel mult întreruperi temporare pentru anumite site-uri. „Aceste atacuri sunt realizate mai ales pentru a crea vizibilitate și reputație online pentru atacatori, în special pe social media”, a precizat el.

România se confruntă și cu campanii de dezinformare

Pe lângă aceste atacuri tehnice, România se confruntă și cu campanii de dezinformare. Rotariu a dat exemplul unui incident recent în care o grupare a susținut că a blocat site-ul ANAF, în realitate fiind vorba despre un atac DDoS care a durat doar 20 de minute și nu a afectat disponibilitatea platformei. Oficialul a atenționat că ne așteaptă o perioadă cu declarații online zgomotoase, de multe ori false, despre presupuse atacuri majore. El a subliniat importanța verificării atentă a informațiilor: „Trebuie să analizăm cu grijă sursele din care ne luăm informațiile și să nu dăm crezare oricărei postări înainte de a face anumite verificări.”

Rotariu a mai explicat mecanismul atacurilor DDoS: acestea generează un flux masiv de cereri de conexiune, ceea ce poate duce la funcționarea intermitentă sau chiar la oprirea platformelor web vizate. Atacatorii utilizează rețele de dispozitive compromise, cunoscute ca botnet, iar identificarea și blocarea adreselor IP folosite este dificilă din cauza provenienței lor diverse. În plus, având în vedere interconectarea infrastructurilor, atacurile DDoS pot afecta nu doar țintele directe, ci și sistemele colaterale.

Echipa DNSC monitorizează constant surse multiple privind potențiale atacuri și avertizează din timp organizațiile vizate, oferind suport pentru atenuarea efectelor.

Rotariu a adăugat că, deși sunt vizate atât atacuri cibernetice, cât și campanii de dezinformare, instituția rămâne vigilentă și continuă să investească în securitate cibernetică: „Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim mereu pregătiți, să nu ne luăm măsurile de securitate necesare și să continuăm să investim în soluții de protecție în zona de cybersecurity.”

Vineri, directorul DNSC, Dan Cîmpean, a reacționat pe platforma X față de un presupus atac asupra site-ului Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), revendicat de gruparea „BD Anonymous”. Oficialul a precizat că atacul nu a avut loc, iar pagina instituției funcționează normal.

