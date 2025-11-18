Mihai Matei, CEO Essensys: Ce se întâmplă în România în zona achizițiilor publice de produse digitale este bezna minții – Cumpărăm soluții pentru probleme de acum zece ani

Legislația extrem de rigidă din domeniul achizițiilor publice – cu zeci de norme, metodologii și instituții care se suprapun – este incompatibilă cu viteza cu care se mișcă tehnologia, așa încât procedurile învechite și anevoioase fac ca administrația publică să cumpere azi soluții digitale pentru problemele pe care le avea cu ani în urmă, a avertizat Mihai Matei, CEO Essensys

„În acest moment, ce se întâmplă în zona achizițiilor publice – și vă spun asta din perspectiva unui furnizor cu experiență internațională, în America, în agenții ONU și în alte state europene – este bezna minții. Faptul că avem această legislație absolut rigidă în domeniul achizițiilor publice ne blochează.

Noi astăzi cumpărăm soluții, inclusiv software, dar pentru nevoi pe care le aveam acum zece ani, pentru că, de facto, în zona digitalizării proiectele se derulează astfel: instituțiile publice au teamă să-și asume decizii sau nu înțeleg; fac o procedură competitivă pentru a achiziționa un consultant; după un an, consultantul începe să livreze și face un nou caiet de sarcini pentru implementare. Astfel, rezolvăm peste cinci ani o problemă pe care o aveam acum zece ani”, a declarat Mihai Matei în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

În opinia sa, zona achizițiilor publice trebuie reformată pentru a fi mai flexibilă și a putea ține ritmul cu piața.

„Trebuie să avem mai multă deschidere față de mediul privat, să nu mai privim zona aceasta ca pe răul absolut și, foarte important, mai ales în digitalizare, să avem o abordare pe termen lung, nu rigidă. Trebuie să avem o viziune de produs asupra serviciilor publice”, a precizat el.

Mihai Matei a subliniat că o altă problemă în privința procedurilor de achiziții publice ar fi faptul că autoritățile contractante solicită prin caietele de sarcini soluții extrem de sofisticate și nenecesare, în loc să solicite rezolvarea problemelor de care au nevoie, lăsând la latitudinea companiilor aplicante găsirea soluțiilor tehnice relevante

„Există o mare diferență între a merge pe piața privată cu o cerință de soluție specifică – mai ales dacă facem o combinație de cerințe redundante – și a merge cu o problemă de rezolvat. Cheia este să mergem spre piața privată spunând: „Avem nevoie să rezolvăm problema x, y și z”, și ei vin cu soluția. Dacă mergem spre piață cu soluții, este foarte atractiv și ușor să cerem „soluția roz cu bască mov””, a comentat el.

