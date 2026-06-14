Mihai Fifor (PSD), despre desemnarea lui Adrian Veștea: „Orice soluție care poate contribui la formarea unei majorități parlamentare stabile trebuie evaluată cu seriozitate”

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că propunerea președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile.

„Propunerea președintelui Nicușor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile”, a transmis Mihai Fifor, într-o .

Acesta precizează că PSD își menține obiectivul de a susține o guvernare pro-occidentală, însă subliniază existența unor rezerve legate de anumite formule politice.

„Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, a afirmat deputatul PSD.

Fifor mai arată că noua nominalizare trebuie analizată în contextul actualei crize politice, iar orice soluție care poate contribui la formarea unei majorități parlamentare stabile trebuie evaluată cu seriozitate.

„Această nominalizare vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate”, a mai transmis acesta.

Deputatul PSD precizează că partidul așteaptă prezentarea programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat, urmând ca evaluarea finală să fie făcută în forurile de conducere ale formațiunii.

„Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România”, a mai precizat Mihai Fifor.

El mai arată că PSD va convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza propunerea, având în vedere că aceasta a fost făcută fără consultări prealabile.

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