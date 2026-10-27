Mihaela Mihăilescu, deputy head BERD: Paradoxul României – suntem ultimii în UE la inovare, dar pe locul 7 la exporturile high-tech – „Avem nevoie de campioni naționali”

Pentru a continua procesul de convergență cu Uniunea Europeană, după ce am ajuns la 78% din media bunăstării din UE după aproape 20 de ani de apartenență la blocul comunitar, modelul economic al României trebuie reconfigurat și să se bazeze pe exporturi, inovare și o productivitate crescută, a declarat Mihaela Mihăilescu, deputy head România în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul conferinței Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene, organizată marți de CursDeGuvernare.ro .



Potrivit acesteia, până acum, modelul economic românesc s-a bazat pe costuri mici, pe consum și pe importuri, iar pe viitor e nevoie să stabilim politici economice, industriale, fiscale în așa fel încât cât mai mult din valoarea adăugată care se generează în România să rămână în România.

”În ceea ce privește inovarea, avem însă o problemă foarte mare. Pentru că, potrivit European Innovation Scoreboard, suntem pe locul 27 din 27 în UE la inovare, la 41,8% din media Uniunii Europene. În același timp, suntem pe locul 7 din 27 la exporturile de produse medium și high-tech. Ceea ce înseamnă că facem parte din lanțurile de valoare adăugată ale producției europene, dar, așa cum spuneam, această valoare adăugată nu rămâne în România. Pornind de la acest context, în această etapă inițială trebuie să încercăm să găsim modalități prin care, așa cum spuneam, să păstrăm cât mai mult această valoare adăugată în România”, a spus Mihăilescu.

”Investim foarte mult în stocare și în alte forme de energie”

Directorul adjunct al BERD România a punctat că banca de dezvoltare a început să investească foarte mult în energie, în stocare și în alte forme de tehnologie energetică.

”În pipeline-ul nostru, la care lucrăm anul acesta, într-adevăr, energia ocupă un rol, este preponderentă. Nu a fost la fel până acum, este datorită numărului foarte mare de investiții în stocare din România. (…) Sunt investiții foarte multe și în sectorul financiar și în economia reală, pentru că acestea sunt canalele prin care noi considerăm că fondurile noastre au cea mai mare capacitate de a genera dezvoltare. (…) Ca strategie și ca mod în care urmărim economia românească, mărturisesc că nu urmărim anumite sectoare, Ce încercăm să facem este, pe de o parte, să stimulăm foarte mult zona IMM-urilor, cu asistență tehnică, cu finanțare directă, cu finanțare prin intermediul băncilor comerciale, și să creăm acei campioni locali, care sunt sector-agnostic, care au, într-adevăr, capacitatea de a crește mult mai repede decât alții și care au viziunea și dorința să se extindă regional”, a spus Mihaela Mihăilescu.

Aceasta a detaliat și strategia de investiții a BERD în România, care are un portofoliu local de 3,7 miliarde de euro, împărțit relativ egal între industrie, servicii, sectorul financiar și investiții în sectorul public.

”Din perspectiva BERD, anul trecut am aprobat o strategie de țară nouă, care se axează pe piloni care cred eu că sunt foarte importanți pentru România pentru perioada următoare. De exemplu creșterea competitivității sectorului privat prin inovare, guvernanță și acces la capital. Aceasta este prima componentă și este cea mai importantă. A doua componentă este creșterea rezilienței economice. Iar a treia componentă este accelerarea tranziției către o economie verde. Aceste trei deziderate le urmărim în toate finanțările pe care le oferim în România”, a adăugat Mihăilescu.

Capitalul de risc poate crea campioni naționali

Aceasta consideră că ceea ce contează mai departe este ca România să își ajusteze politicile de dezvoltare economică în sensul de a crea campioni naționali, iar unii dintre ei să crească foarte repede și să devină campioni regionali.

”Și acest deziderat se realizează pe mai multe zone, pe mai multe componente. Este nevoie de foarte multă asistență tehnică, este nevoie de foarte mult suport pe zona aceasta de creștere calitativă a acestor companii, de profesionalizarea managementului, de guvernanță, de impulsionarea inovării și a digitalizării.

În zona de capital este nevoie de acel capital de scale-up, de piețe de capital, de private equity, de venture capital, de growth capital, care sunt genuri de investiții, genuri de fonduri de investiții care pot să scaleze foarte repede și foarte sustenabil business-uri care, la o anumită etapă, sunt foarte mici. Deci, cumva, noi credem că impactul venit din acest tipuri de capitaluri este mult mai rapid decât printr-un mod de dezvoltare normal, clasic.

Și cred că, din această perspectivă, cumva, ar trebui reorientat mesajul, viziunea și analiza obiectivelor României: de la câți bani publici cheltuim sau investim într-o anumită zonă la cât de multă valoare adăugată este generată de un euro folosit din bani publici. Și cât de multe fonduri europene putem atrage pentru a contribui la această creștere economică”, a spus Mihaela Mihăilescu, deputy head România în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

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