Mihaela Lupu, UniCredit Bank România: Apetitul pentru creditare nu s-a diminuat deocamdată, dar există preocupări în zona investițiilor. Lucrurile se vor deteriora în a doua parte a anului

A doua jumătate a anului 2025 ar putea aduce o deteriorare a situației financiare pentru o parte dintre clienți, în special companii, ca urmare a schimbărilor fiscale recente și a presiunilor crescute asupra costurilor, a declarat miercuri Mihaela Lupu (foto), președinte executiv al UniCredit Bank România.

„Există preocupări în rândurile clienților. Nu am văzut un apetit neapărat mai scăzut. Asta am observat în evoluția creditelor în prima parte a anului, dar probabil se va tempera această dorință din partea clienților. Deși avem foarte mulți clienți care au fost într-o anumită expectativă în al doilea trimestru ca să vadă cum se vor stabiliza lucrurile”, a declarat Mihaela Lupu, președinte executiv al UniCredit Bank România, în cadrul unui eveniment organizat la Bursa de Valori București, unde instituția a devenit participant la sistemul de tranzacționare în urma fuziunii cu Alpha Bank.

Reprezentantul băncii a precizat că situația financiară a companiilor este cea mai expusă la schimbările recente din legislația fiscală, dar și persoanele fizice pot resimți efectele prin creșterea cheltuielilor zilnice.

„Situația categoric se va deteriora în ceea ce privește financiarele unor clienți și asta este deja normal și cred că toată lumea comentează despre asta. Să vedem în ce măsură ei vor fi rezilienți la aceste schimbări. Până acum apetitul de creditare nu s-a diminuat foarte mult, dar vedem semne de preocupare”, a subliniat Lupu.

Printre noile măsuri fiscale adoptate de guvern se numără majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025, precum și creșterea accizelor pentru carburanți, băuturi alcoolice și produse din tutun.

Potrivit UniCredit, aceste modificări ar putea influența negativ sentimentul consumatorilor și, implicit, apetitul de cumpărare și de consum. În plus, pachetele fiscale 1 și 2 anunțate de autorități ar putea contribui la creșterea presiunii inflaționiste, afectând capacitatea de investiții și planurile de finanțare ale companiilor.

Reprezentanții UniCredit Bank România menționează că, deși până în prezent apetitul de creditare nu a scăzut semnificativ, contextul macroeconomic incert și noile măsuri fiscale ar putea influența deciziile clienților privind investițiile și planurile de finanțare. În acest context, monitorizarea atentă a evoluțiilor economice și fiscale devine esențială pentru strategiile de creditare, în special în sectorul companiilor mijlocii și mari.

„Până acum, apetitul de creditare nu s-a diminuat foarte mult, dar vedem semne de preocupare în special în zona investiţiilor şi mă refer, în general, la situaţiile financiare ale companiilor care vor fi afectate de schimbările de taxe”,

Fuziunea cu Alpha Bank România, finalizată recent, poziționează UniCredit Bank pe locul 5 în topul băncilor locale, cu o cotă de piață estimată la 11%. Aceasta marchează dispariția Alpha Bank România după aproape trei decenii de prezență pe piața locală.

