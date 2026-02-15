Migrația miliardarilor: Asistăm la cel mai mare exod financiar din istorie. Jurisdicțiile către care sunt reorientate marile averi

Migrația persoanelor cu avere foarte mare la nivel global a atins un ritm fără precedent, specialiștii descriind fenomenul drept „cea mai mare migrație de avere privată înregistrată vreodată”. Aceasta este determinată de tensiunile geopolitice și schimbările rapide de politici, conform consultanților, transmite CNBC.

Potrivit unui raport al băncii elvețiene UBS, 36% dintre cei 87 de miliardari intervievați s-au mutat deja cel puțin o dată în 2025, iar alți 9% analizează posibilitatea relocării. Printre miliardarii sub 54 de ani, procentul celor care s-au mutat în anul precedent a fost de 44%.

„Trăim cu adevărat cea mai mare migrație de avere privată din istorie”, potrivit UBS.

Datele firmei de consultanță Henley & Partners arată amploarea fenomenului: în 2025, compania a primit solicitări din partea a 218 naționalități, care s-au concretizat în aplicații din 100 de țări pentru peste 40 de programe de rezidență și cetățenie. Volumul aplicațiilor a crescut cu 28% față de anul precedent.

Riscul jurisdicțional este acum tratat ca un risc financiar

Istoric, familiile bogate preferau jurisdicțiile cu stabilitate politică, siguranță personală, taxe scăzute și calitate ridicată a vieții. Experții spun însă că riscul jurisdicțional este acum tratat ca un risc financiar, fiind diversificat activ.

„Familiile recunosc din ce în ce mai mult că regimurile de politici pot să se schimbe rapid, cadrul de reglementare se poate înăspri, iar tensiunile geopolitice pot escalada fără avertisment”, susține Deepesh Agarwal, director și cofondator Farro & Co.

Deciziile de relocare sunt acum ghidate de neutralitate, robustețea instituțională și respectarea statului de drept. Schimbările rapide de politici, odată considerate evenimente de fundal, au devenit factori principali.

Un exemplu recent este Marea Britanie, care a desființat regimul de impozitare non-domiciliu în aprilie 2025, după mai bine de două secole, ceea ce a determinat o reevaluare a țării printre rezidenții bogați. Henley & Partners estimează că Marea Britanie a pierdut net circa 16.500 de milionari în 2025, cu o avere de aproximativ 92 de miliarde de dolari, comparativ cu 9.500 în 2024.

Relocările au devenit defensive

Un alt factor cheie este motivația relocării. În trecut, aceasta era adesea legată de optimism, creștere economică sau avantaje fiscale. În prezent, relocările sunt tot mai mult defensive.

„Protecția s-a alăturat creșterii ca factor principal. Impulsul de a proteja activele, de a asigura continuitatea generațională și flexibilitatea operațională este mai puternic”, explică Agarwal.

Jeremy Savory, fondator al Savory Partners, afirmă că încrederea în sistemele politice și financiare s-a erodat, iar libertatea personală și suveranitatea individuală devin criterii importante în decizia de relocare.

Studiile arată că 49% dintre cetățenii americani care trăiesc în străinătate se gândesc să renunțe la cetățenie, comparativ cu 30% în anul anterior, iar 51% dintre aceștia invocă nemulțumirea față de guvernul SUA.

Emiratele Arabe Unite, cea mai răvnită jurisdicție de miliardari

În ciuda naturii globale a fenomenului, capitalul și talentele se concentrează în câteva jurisdicții care oferă predictibilitate politică și cadre legale solide. În frunte se află Emiratele Arabe Unite, apreciate pentru impozitul zero pe venit, lipsa taxelor pe avere și câștiguri de capital și programul flexibil de Golden Visa.

„Emiratele Arabe Unite continuă să fie principala destinație pentru familiile bogate”, susține Dominic Volek, șef al clienților privați Henley & Partners.

Henley & Partners estimează un influx net de 9.800 de milionari în UAE în 2025, cel mai mare la nivel global.

Destinațiile europene

Europa rămâne atractivă prin programele Golden Visa din Portugalia și Grecia, în timp ce Italia, Monaco și Elveția atrag familii în căutarea stabilității și a certitudinii fiscale.

Singapore este apreciat pentru stabilitatea reglementativă și infrastructura financiară solidă, deși pragurile ridicate limitează accesul.

Noi destinații, precum Arabia Saudită, cu Programul de Rezidență Premium, și programele de cetățenie din Caraibe (Antigua și Barbuda, Grenada, St. Kitts și Nevis), câștigă popularitate ca soluții complementare strategiilor europene.

***