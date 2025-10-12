Lista Microsoft: cele 40 de profesii cele mai expuse riscului să fie înlocuite de AI în următorii ani

Mai multe companii mari, precum Klarna, Microsoft și Amazon, și-au redus deja personalul uman și l-au înlocuit cu aplicații de inteligență artificială, iar un studiu Microsoft arată că numeroase joburi pot fi preluate aproape complet de algoritmi, în timp ce altele nu pot fi înlocuite de AI, scrie Sky News.

Studiul Microsoft a fost publicat în iuna iulie și a trecut aproape neobservat până acum. Raportul s-a bazat pe analiza a 200.000 de conversații dintre oameni și AI, colectate pe parcursul a nouă luni de utilizare a chatbot-ului Copilot, dezvoltat de Microsoft, în Statele Unite, în anul 2024.

Gigantul tehnologic a concluzionat că AI poate face 90% din munca istoricilor și programatorilor, 80% din activitățile vânzătorilor și jurnaliștilor și 75% din sarcinile DJ-ilor sau ale analiștilor de date.

De asemenea, în topul celor mai expuse 40 de locuri de muncă s-au numărat asistenții de relații cu clienții (72%), consultanții financiari (69%) și promotorii de produse (64%).

„Dacă ne uităm la aceste joburi peste 3-5 ani, e foarte probabil să fi fost înlocuite complet”, a avertizat un consultant AI cu peste un deceniu de experiență.

Meseriile cele mai protejate de AI: doctorii, inginerii, muncitorii în construcții

La polul opus, studiul Microsoft arată și ocupațiile unde AI poate prelua doar 10% sau mai puțin din sarcini. Este vorba, în principal, despre meserii care necesită prezență umană, precum doctorii, asistenții medicali, inginerii sau muncitorii în construcții.

Iată lista profesiilor care pot fi aproape complet înlocuite de AI și șansele de automatizare ale acestora, potrivit Microsoft:

Interpreți și traducători (98%) Istorici (91%) Matematicieni (91%) Corectori (91%) Programatori automați( 90%) Scriitori și autori (85) Asistenți statistici (85) Reprezentanți de vânzări (84%) Redactori tehnici (83%) Jurnaliști (81%) Însoțitori de pasageri (80%) Operatori telefonici (80%) Editori (78%) Analiști managementul fermelor și al locuințelor (77%) Politologi (77%) Experți în științe ale datelor (77%) Geografi (77%) Crainici și DJ radio (74%) Brokeri (74%) Dezvoltatori web (73%) Reprezentanți servicii clienți (72%) Funcționari deschidere conturi (72%) Agenți de bilete și funcționari de turism (71%) Analiști cercetare de piață (71%) Administrator (70%) Profesori de afaceri (70%) Consultanți financiari (69%) Profesori de economie ( 68%) Analiști în management (68%) Operatori centrală telefonică (68%) Telemarketeri (66%) Agenți de vânzări în publicitate (66%) Arhiviști (66%) Operatori telecomunicații pentru siguranță publică (66%) Profesori în știința bibliotecii (65%) Promotori de produse (64%) Modele (64%) Specialiști în relații publice (63%) Funcționari de ghișeu și închirieri (62%) Gazde/hostesse (60%)

