Microsoft anunță că serviciile au fost complet restabilite. Pana globală de o zi nu a fost provocată de un atac cibernetic sau de un agent AI

Microsoft a anunțat că serviciile sale au fost complet restabilite după o pană globală care a afectat mai multe dintre instrumentele companiei, provocând numeroase întreruperi.

Compania și-a cerut scuze pentru problema tehnică, despre care a precizat că a apărut în timpul unui „upgrade al capacității rețelei” și că nu a fost provocată de un atac cibernetic sau de un agent de inteligență artificială, potrivit BBC.

Compania de tehnologie a transmis sâmbătă dimineață că lucrările pentru remedierea problemei de bază au fost finalizate și că utilizatorii serviciilor Outlook, Teams și Copilot nu ar trebui să mai întâmpine dificultăți.

Pana a afectat peste 70 de țări, perturbând activități variate, de la operațiunile companiilor până la serviciile guvernamentale și activitatea utilizatorilor individuali. La nivel mondial, peste 430 de milioane de persoane utilizează produsele afectate.

Experții au declarat că incidentul reprezintă un „semnal de alarmă puternic” cu privire la dependența tot mai mare a companiilor și a serviciilor esențiale de un număr restrâns de mari furnizori de tehnologie.

Utilizatorii au început să raporteze probleme la accesarea produselor Microsoft 365 încă de joi. Până vineri, problema, care a avut consecințe la scară largă, afecta instituții precum Guvernul Japoniei, Curtea Supremă din Filipine și agenția australiană de spionaj, precum și trenurile, spitalele și instanțele judecătorești din America de Nord. Serviciile au început să își revină vineri după-amiază, ora Marii Britanii, la aproape 24 de ore de la apariția primelor probleme.

În Canada, operatorul național de transport feroviar a anunțat că pasagerii ar putea să nu primească actualizări prin e-mail despre călătoriile lor. De asemenea, spitalele din întreaga țară s-au confruntat cu probleme legate de serviciile de e-mail. În Statele Unite, angajați ai Camerei Reprezentanților au declarat pentru publicația Politico că incidentul a dat peste cap o zi întreagă de activitate legislativă, întrucât toate operațiunile depindeau de Microsoft Outlook. Problemele au afectat, de asemenea, întreprinderile mici și utilizatorii individuali.

Un raport complet privind incidentul va fi publicat după finalizarea analizei interne de către Microsoft.

Un nou semnal de alarmă

Experții au afirmat că, deși angajații s-ar putea să nu fi fost deranjați de lipsa accesului la e-mail timp de o zi lucrătoare, incidentul a demonstrat cât de dependentă este activitatea multor organizații de aceste servicii bazate pe cloud.

„Pana globală a serviciilor Microsoft reprezintă un semnal de alarmă puternic cu privire la dependența noastră de un număr restrâns de mari furnizori de tehnologie”, a declarat Rob Demain, directorul executiv al companiei de securitate cibernetică e2e-assure.

Matt Saunders, director tehnic regional în cadrul companiei de consultanță IT Adaptavist, a declarat că prevenirea unei probleme similare ar fi dificilă.

„Strategiile clasice de planificare pentru dezastre IT recomandă utilizarea unui al doilea serviciu, pentru a asigura continuitatea activității. În practică însă, este aproape imposibil pentru o companie să funcționeze fără instrumente precum cele oferite de Microsoft”, a spus acesta.

„În urma acestei pene, organizațiile trebuie să aibă un plan concret privind modul în care își pot continua activitatea fără astfel de instrumente, atunci când apar incidente de acest tip.”

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