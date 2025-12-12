Mexicul introduce tarife de până la 50% pe importurile din China pentru a detensiona relația cu SUA

Congresul din Mexic a adoptat un amplu pachet de tarife vamale, care va afecta sute de produse importate, majoritatea provenind din China, scriu agențiile internaționale de presă. Tarifele vizează în special țări care nu au acorduri de liber schimb cu Mexicul, iar lovite de noile tarife vor fi peste 1.400 de produse importate din China și alte țări asiatice.

Măsurile, susținute de președinta Claudia Sheinbaum (foto), au fost aprobate de Senatul mexican și vor intra în vigoare pe 1 ianuarie 2026. Tarifele vor viza bunuri precum metale, automobile, îmbrăcăminte și electrocasnice. Partidul de guvernământ Morena, al președintei Sheinbaum, a spus că tarifele sunt necesare pentru a stimula producția internă. Partidul controlează ambele camere.

Mexic importă bunuri chineze de 130 de miliarde de dolari – China, al doilea partener comercial al Mexicului

Analiștii citați de Associated Press arată că motivația reală ține de negocierile în curs cu Washingtonul, cel mai important partener comercial al Mexicului. Sheinbaum a încercat să obțină relaxarea tarifelor rămase, impuse importurilor mexicane de administrația Trump, care a acuzat China că folosește Mexicul ca pe o ușă secundară pentru a intra pe piața din SUA.

Numeroase țări fără acorduri de liber schimb cu Mexicul, inclusiv Thailanda, India și Indonezia, vor fi afectate de aceste măsuri.

Majorări de tarife de până la 50% vor afecta, astfel, importurile de textile, încălțăminte, electrocasnice, automobile și piese auto.

China va fi cea mai afectată, deoarece Mexicul a importat din această țară produse în valoare de 130 de miliarde de dolari în 2024, nivel depășit doar de importurile Mexicului din Statele Unite. Guvernul chinez a criticat majorările de tarife propuse atunci când acestea au fost anunțate, în septembrie.

