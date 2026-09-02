Metoda de economisire 50 30 20. Ghid cu exemple

Metoda de economisire 50 30 20 este o modalitate prin care îți poți planifica defalcarea bugetului lunar astfel încât să poți pune bani deoparte.

Ce este regula 50 30 20?

Metoda de economisire 50 30 20 reprezintă o regulă generală la îndemâna oricărei persoane care dorește să economisească o parte din veniturile sale lunare. Dacă vrei să economisești bani potrivit acestei metode, atunci trebuie să îți împarți veniturile lunare în următoarele categorii:

50% din venituri se cheltuiesc pentru nevoi;

30% din bani se duc pe dorințe;

20% sunt puși deoparte (sunt economisiți).

De la o lună la alta este posibil să nu poți să respecți întocmai această împărțire – de exemplu, dacă într-o lună primești o factură neașteptată va trebui să fii flexibil în ceea ce privește procentele – însă această regulă de buget poate fi un ghid util pentru cum să cheltuiești și să economisești.

Cum să utilizezi metoda de economisire 50 30 20

Pentru a folosi această regulă, adună toate veniturile tale lunare (salariu, dobânzi bancare, dividende din investiții, chirii etc), iar apoi analizează care sunt cheltuielile tale lunare. După aceea, stabilește 3 categorii (nevoi, dorințe și economii) și analizează care din cheltuielile tale lunare se încadrează în nevoi, care în dorințe, și câți bani îți rămân pentru economisire.

Dacă, de exemplu, observi că în fiecare lună cheltuiești jumătate din veniturile tale pe dorințe, atunci trebuie să ajustezi procentul și să îl scazi de la 50% la 30%.

Metoda de economisire 50 30 20 – nevoile

Prima categorie, nevoile, include cheltuielile pentru lucrurile de care nu te poți lipsi, adică bunuri și servicii inerente vieții de zi cu zi și traiului decent. Din această categorie fac parte:

chiria/ipoteca/rata la bancă pentru locuință etc;

facturile la utilități (electricitate, gaze, apă, căldură, telefon, internet și televiziune etc);

costuri de transport/navetă (benzină, motorină, abonamente pentru transportul public, bilete de tren, rate auto etc);

cumpărături alimentare de bază (mâncare, apă);

medicamente, analize și investigații de sănătate;

produse de igienă (săpun, șampon, hârtie igienică, produse de curățare etc);

asigurări (de locuință, de sănătate, de pensie, de accident, de viață etc);

bunuri și servicii legate de educație (rechizite, cărți, manuale, taxe de școlarizare, meditații);

alte rate, împrumuturi sau rambursări la carduri de credit etc

În funcție de istoricul personal al fiecăruia, în această categorie pot fi incluse și alte cheltuieli absolut necesare lună de lună.

La final, toate aceste cheltuieli ar trebui să se încadreze în 50% din venitul tău lunar (sau al gospodăriei, în cazul în care ai veniturile la comun cu partenerul de viață și economisiți împreună).

Foto: printablue / pixabay.com

Regula de buget 50 30 20 – dorințele

În schimb, banii pe care îi cheltuiești pentru dorințe nu ar trebui să depășească 30% din venitul tău lunar. Dorințele reprezintă lucrurile pentru care alegi să plătești deoarece deținerea sau folosirea lor îți face plăcere, însă la care ai putea renunța destul de ușor dacă ar trebui să strângi cureaua, se arată într-un ghid realizat de Bank of Scotland despre metoda de economisire 50 30 20.

În această categorie intră bunuri și servicii precum:

mese la restaurant, ieșiri cu prietenii în oraș, la cafenele sau în diverse alte localuri;

bilete la filme, spectacole de teatru, show-uri, operă, stand-up comedy, musical-uri;

abonamente la sala de fitness, aerobic, înot, piscină, saună etc;

abonamente la diverse aplicații pe mobil/desktop (muzică, sport, mișcare, dans, nutriție, viață sănătoasă, somn, jocuri etc);

vacanțe în țară și în străinătate, excursii, drumeții, plimbări etc, inclusiv echipamentele necesare în vacanță;

animale de companie (mâncare, îngrijire, veterinar etc);

haine, încălțăminte, genți, produse cosmetice/de înfrumusețare, aparate electronice;

alte cumpărături neesențiale și cheltuieli pentru hobby-uri etc.

Metoda de economisire 50 30 20 – economii

Restul de 20% din bugetul tău ar trebui să fie direcționat către viitor, în sensul de a pune acei bani deoparte. Dincolo de economisire, și plata datoriilor peste suma minimă de plată obligatorie într-o lună face parte din această categorie, se arată într-un ghid realizat de uniunea de credit americană United Nations Federal Credit Union (UNFCU).

Ce intră în această categorie:

punerea de bani într-un fond de urgență sau într-un fond de economii;

economisirea unei părți din venituri pentru investiții (titluri de stat, acțiuni, indici bursieri/ETF-uri, metale prețioase etc);

contribuția la un fond privat de pensie;

economisirea de bani pentru un avans la o locuință;

plăți suplimentară pentru cardurile de credit, împrumuturile personale sau rate la bănci (plătind mai mult decât este obligatoriu la un moment dat, vei plăti mai puțin pentru acestea în viitor, economisind bani pe termen lung).

Metoda de economisire 50 30 20 – exemple

De pildă, dacă ești singur, iar venitul tău lunar net este de 10.000 de lei, atunci ar trebui să îți acoperi nevoile din 5.000 de lei, să nu cheltuiești mai mult de 3.000 de lei pe lună pentru dorințe, iar 2.000 de lei să îi economisești sau să îi folosești pentru a-ți achita în avans datoriile.

Dacă ai o familie, iar veniturile gospodăriei sunt de 15.000 de lei net pe lună, atunci – conform regulii 50 30 20 – ar trebui să plătești pentru nevoi 7.500 de lei, nu mai mult de 4.500 de lei pentru dorințe, iar restul de 3.000 de lei ar trebui puși deoparte.

Foto: finanzgorillas / printablue / pixabay.com

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