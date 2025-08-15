Mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea summitului SUA-Rusia: Contăm pe America

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto) a declarat vineri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Ucraina „contează pe America” înaintea summitului din Alaska.

Liderul de la Kiev a calificat întâlnirea drept „de mare miză” și a subliniat că aceasta „ar trebui să deschidă o cale reală către o pace justă”, inclusiv printr-o posibilă reuniune trilaterală între Ucraina, Statele Unite și Rusia, potrivit BBC.

Zelenski a precizat că Ucraina trimite întăriri pentru a opri avansul forțelor ruse în estul țării, în special în regiunile Donețk și Zaporijjea, teritorii care, potrivit oficialilor ucraineni, urmează să fie în centrul discuțiilor de la summit. În încheiere, președintele ucrainean a cerut încetarea războiului și a îndemnat Rusia să facă „pașii necesari” pentru atingerea acestui obiectiv.

Summitul din Alaska are loc într-un context tensionat, pe fondul intensificării luptelor în estul Ucrainei și al apelurilor internaționale pentru reluarea negocierilor de pace.

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se desfășoară vineri, 15 august 2025, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Aceasta marchează prima întâlnire directă între cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025 și este prima reuniune oficială pe teritoriul american între președinții celor două țări din 1988.

Discuțiile sunt axate pe securitatea globală, controlul armamentului și posibile formule pentru încheierea conflictului din Ucraina. Pe agenda negocierilor se află și sancțiunile economice, comerțul energetic și reluarea unor mecanisme de cooperare suspendate în anii anteriori.

Summitul este considerat un moment crucial în eforturile internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina și ar putea avea implicații semnificative pentru securitatea și stabilitatea regiunii, fiind urmărit cu atenție de comunitatea diplomatică și mass-media globală.

