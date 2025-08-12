Mesajul liderilor UE înaintea summitului Trump-Putin: „Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina.”

Liderii a 26 de state membre UE, cu excepția Ungariei, au dat publicității o declarație comună în care afirmă că „poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său și că „o pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității și integrității teritoriale”.

Declarația UE vine cu trei zile înainte întâlnirii Trump-Putin din Alaska și cu o zi înaintea summitului virtual organizat de cancelarul german, Friedrich Merz. La discuțiile de miercuri vor participa liderii celor șase țări care au semnat declarația comună în weekend – Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, precum și liderii UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, se arată în declarația liderilor UE.

Declarația liderilor UE – textul integral

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a instaura o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității și integrității teritoriale, precum și principiul caracterului inviolabil al frontierelor internaționale.

Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui încetare a focului sau al reducerii ostilităților.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în contextul exercitării de către aceasta a dreptului său inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse.

O Ucraină capabilă să se apere în mod eficient este parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând seama de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”.

***