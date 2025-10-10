Mesajele ministrului Nazare la ECOFIN – discuții cu Valdis Dombrovskis pe tema situației fiscal-bugetare a României

Situația fiscal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent au fost discutate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto dreapta), în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Valdis Dombrovskis (foto stânga), comisarul european pentru economie și productivitate, în marja reuniunii Consiliului miniştrilor de finanțe din UE (ECOFIN), de la Luxemburg.

Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat, potrivit unui comunicat al guvernului.

”Vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată (de deficit, n.r.). Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a anunțat Alexandru Nazare.

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor cu comisarul Dombrovskis a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie.

”Comisia Europeanǎ, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României şi cǎtre noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însǎ de consecvență şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai declarat ministrul Finanțelor.

Redǎm în continuare principalele mesaje ale ministrului în cadrul reuniunii ECOFIN:

Seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice

România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului.

Consolidare fiscală și investiții

Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei.

România menține direcția de consolidare fiscală, dar fără a frâna creșterea economicǎ – vizǎm un echilibru între stabilitatea bugetară și dezvoltarea economică.

Investițiile publice rămân esențiale pentru susținerea creșterii economice.

Creștere economică sustenabilă

România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Punem accent pe: Stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile

Vineri, în prima parte a zilei, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN. Pe parcursul zilei, Alexandru Nazare va participa la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și va avea reuniuni bilaterale cu ministrul de finanțe bulgar, dna.Temenuzhka Petkova și cu ministrul de finanțe al Greciei, dl.Kyriakos Pierrakakis.

