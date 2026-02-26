Merz în China – dans pe sârmă: a cerut reducerea subvențiilor, aprecierea yuan-ului și asigurări privind exportul de materiale critice. Lunga listă a companiilor germane care l-au însoțit

Cancelarul german Friedrich Merz a adoptat un ton diplomatic în cursul primei sale vizite oficiale la Beijing, oferind cuvinte calde și anunțând intenții de dezvoltare a relațiilor comerciale bilaterale, ridicând în același timp o serie de întrebări incomode, punctează analiștii economici și presa internațională.

Potrivit NY Times, cancelarul Merz a fost mai direct și mai specific în criticile sale decât alți lideri occidentali care au călătorit recent la Beijing – de ex. premierul Canadei Mark Carney sau premierul UK Keir Starmer – pentru a-și relansa relațiile cu China.

Merz a cerut Beijingului să reducă subvențiile pentru producătorii săi, să permită aprecierea monedei sale, și să asigure continuarea exporturilor de materii prime, precum mineralele critice – toate pentru a reechilibra relația comercială Germania-China, măsuri care ar beneficia industria germană. Procedând astfel, a punctat Merz, Germania și China ar putea consolida și aprofunda relația comercială.

”Germania se alătură corului de voci care cer Chinei să permită aprecierea RMB/yuanului – o schimbare majoră față de acum 15 ani, când Germania nu considera că politica valutară a Chinei este problema sa”, scrie într-o postare pe X Brad Setser, economist și senior fellow la Council for Foreign Relations (CFR).

Deprecierea yuanului a ieftinit importurile chinezești – aprecierea yuanului le-ar scumpi și ar ajuta la reechilibrarea relațiilor, inclusiv prin consum mai mare în China

South China Morning Post (SCMP) scrie că cancelarul german Friedrich Merz a călătorit la Beijing cu un mandat delicat: să susțină segmentul tot mai restrâns al marilor companii germane care rămân optimiste în privința Chinei, dar și să vorbească în numele celor afectate de presiunile cauzate de practicile neconcurențiale ale Beijingului.

În cursul vizitei sale, scrie SCMP, Merz a mers cu atenție pe această linie – exprimând deschidere pentru resetarea relațiilor bilaterale, dar făcând trimitere, în același timp, către probleme sensibile, care grevează relația, precum subvențiile, devalorizarea monedei și susținerea Beijingului pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Liderul de la Berlin a transmis că Germania e deschisă investițiilor chineze, a susținut cooperarea în domeniul high-tech și a precizat că barierele comerciale ar fi ultima sa opțiune.

„Din cauza creșterii abrupte a importurilor din China, apelurile la protecționism devin tot mai puternice în Europa. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, și v-am spus deja acest lucru mai devreme: doresc cât mai puțină protecție și cât mai puține măsuri de salvgardare”, a declarat Merz la un eveniment al comunității comune de afaceri.

Pe acest front, însă, Merz a ținut să precizeze clar că mingea este în terenul Beijingului.

„Dorim să continuăm să beneficiem de piețe deschise. O cerere internă mai puternică în China, posibil facilitată de o apreciere moderată a monedei dumneavoastră, ar face mai ușoară continuarea comerțului fără astfel de bariere”, a spus Merz, adăugând că este „important să se reducă subvențiile care distorsionează piața și să se realizeze consolidarea pieței acolo unde observăm supracapacitate”.

Companiile germane au investit 7 mld. euro în China, în 2025. Între timp, China susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei

În cea de-a doua zi a vizitei sale, Merz a vizitat producătorul chinez de roboți Unitree, unde a fost întâmpinat de roboți care dansau, un sit Siemens Energy și o unitate tehnologică Mercedes-Benz pentru conducere autonomă aflată în hubul tehnologic Hangzhou.

Pe lângă aceste „exemple impresionante de bună cooperare și dezvoltare tehnologică”, el a spus că există și „chestiuni dificile” care trebuie abordate deschis.

„Mai presus de toate sunt problemele legate de concurență — China are capacități ridicate, iar unele reprezintă acum o problemă și pentru Europa, deoarece depășesc cu mult cererea pieței”, a declarat el.

„Va trebui să discutăm acest lucru în detaliu după vizita mea”, a spus Merz, adăugând că îi va cere ministrului Economiei, Katherina Reiche, să viziteze la rândul ei China.

Relațiile Chinei cu Europa au devenit tot mai tensionate în ultimii ani. La Berlin, Bruxelles și în alte capitale există convingerea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu ar putea continua fără sprijin financiar și material din partea Beijingului.

Frustrările comerciale s-au transformat, între timp, într-un val de investigații ale UE și au alimentat apetitul pentru politici industriale mai agresive și mai protecționiste. Săptămâna viitoare, blocul comunitar ar urma să propună oficial așa-numitul Industrial Accelerator Act, care va recomanda clauze „buy European” prin care se vor exclude bunurile chinezești mai ieftine din procedurile de achiziții publice.

Totuși, această frustrare europeană în raport cu China nu a fost scoasă în evidență în cursul vizitei, Merz adoptând un ton mai diplomatic decât în discursurile recente din Germania. La München, de exemplu, el acuzase China că „folosește sistematic dependențele altora, redefinind ordinea internațională în favoarea sa”.

La Beijing, criticile au fost formulate în alt limbaj

În capitala chineză, însă, Merz a utilizat un alt limbaj pentru a transmite provocările cu care se confruntă Europa.

„Astăzi, companiile germane din China se întâlnesc cu un ecosistem de inovație de prim rang și învățăm din el. Învățăm unii de la alții. Această învățare reciprocă, această îmbunătățire reciprocă, creează creștere, creează locuri de muncă și creează prosperitate în ambele țări”, a spus Merz.

„Cu toate acestea, ne confruntăm și cu o serie de provocări pe care dorim și cu siguranță le putem depăși împreună prin cooperare și dialog”, a adăugat cancelarul german.

La cina cu Xi, Merz a fost informat că Beijingul va plasa o comandă pentru „un număr semnificativ de aeronave suplimentare de la Airbus” — deși nu e încă clar dacă este vorba despre același acord convenit în cadrul vizitei lui Emmanuel Macron din decembrie.

„În total, până la 120 de aeronave suplimentare vor fi comandate de la Airbus. Acest exemplu arată că merită să întreprinzi astfel de vizite și să discuți subiecte concrete în detaliu. Au fost discutate și alte teme concrete cu alte companii, dar acestea nu sunt încă finalizate. Sunt așteptate contracte suplimentare”, a spus cancelarul.

După cina cu Xi, Merz a declarat că dialogul oficial la nivel guvern-la-guvern, suspendat în perioada de pandemie, va fi reluat la începutul anului viitor.

„Ambele părți sunt conștiente că avem opinii diferite asupra unor chestiuni importante, dar în același timp recunoaștem că putem coopera în multe domenii în beneficiul reciproc. Acest lucru necesită răbdare și, mai presus de toate, dialog”.

China, chemată să contribuie la încheierea războiului din Ucraina

Referindu-se la Ucraina, Merz a spus: „Vocea Chinei este auzită în lume. Deciziile sale au greutate. Dar acest lucru aduce și responsabilitate. Le-am cerut interlocutorilor mei să-și folosească influența pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Beijingul poate exercita influență. Știm, de asemenea, că semnalele din China sunt luate foarte în serios la Moscova. Acest lucru se aplică atât cuvintelor, cât și faptelor”.

În privința Taiwanului, Merz a subliniat că „politica unei singure Chine a Germaniei rămâne neschimbată”, dar că „orice reunificare trebuie realizată exclusiv pe cale pașnică, nu prin mijloace militare”.

„O escaladare acolo ar fi periculoasă și pentru noi. Ar avea consecințe de amploare, dincolo de regiune, afectând și Europa”, a spus el.

Înaintea vizitei, Merz declarase că scopul său este „să încerce să-l înțeleagă pe președintele chinez … și, la rândul său, să explice poziția noastră”.

China curtează aliații SUA

NY Times punctează că liderii de la Beijing și-au transmis interesul de a consolida relațiile cu Germania.

„Cu cât lumea devine mai haotică și mai interconectată, cu atât China și Germania trebuie să își consolideze comunicarea strategică și să își întărească încrederea strategică reciprocă”, i-a spus Xi lui Merz la Casa de Oaspeți de Stat Diaoyutai din Beijing.

Potrivit publicației americane, Xi încearcă să consolideze relațiile cu cei mai apropiați parteneri ai Washingtonului, într-un moment în care mulți dintre aceștia se simt alienați de planurile comerciale ale administrației Trump.

Lista completă de companii din delegația lui Merz:

BMW,

Mercedes-Benz,

VW,

Bayer,

Siemens,

Schaeffler,

Airbus,

EMAG Maschinenfabrik,

CLAAS KGaA,

Krones Group,

Wilo Group,

ULT,

Elbe Flugzeugwerke,

Stiebel Eltron,

Interzero,

Enpal,

TÜV NORD Group,

TRUMPF,

Covestro,

Josef Meissner GmbH,

ROWE Mineralölwerk,

Hankook Tire,

Freudenberg Group,

Beiersdorf,

Adidas,

Binder Optik,

DHL,

TRIWO,

HPP Architects,

Deutsche Bank.

***