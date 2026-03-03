Întâlnire Trump – Merz la Casa Albă, în plină campanie militară împotriva Iranului – Agenda discuției: comerț, tarife China și Taiwan

Cancelarul german Friedrich Merz efectuează marți o vizită la Washington unde va discuta teme sensibile cu președintele american Donald Trump, de la campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, „poziția europeană comună” privind taxele vamale și tensiunile comerciale cu SUA și intențiile Chinei cu privire la Taiwan, relatează Reuters.

Merz a plecat din Berlin spre Washington în contextul în care Germania și Franța au anunțat planuri de aprofundare a cooperării în domeniul descurajării nucleare, o nouă mișcare a celor mai importante țări europene prin care se încearcă adaptarea posturii de securitate a Europei la schimbările din relația transatlantică și la amenințările persistente din partea Rusiei.

Merz, proaspăt revenit dintr-o vizită la președintele chinez Xi Jinping, va încerca să mențină relația bună pe care și-a construit-o cu Donald Trump în ultimul an, inclusiv grație angajamentului lui Merz de a crește cheltuielile Germaniei cu apărarea.



În China, Merz a adoptat un ton diplomatic, anunțând intenții de dezvoltare a relațiilor comerciale bilaterale. În același timp, el a cerut Beijingului să reducă subvențiile pentru producătorii săi, să permită aprecierea monedei sale, și să asigure continuarea exporturilor de materii prime, precum mineralele critice – toate pentru a reechilibra relația comercială Germania-China, măsuri care ar beneficia industria germană. Procedând astfel, a punctat Merz, Germania și China ar putea consolida și aprofunda relația comercială.

Germania a anunțat că nu va participa la campania militară împotriva regimului iranian

Reuters punctează că Merz va fi primul lider european care vizitează Washingtonul după declanșarea campaniei militare americano-israeliene asupra Iranului și după decizia Curții Supreme a SUA din 20 februarie, care a declarat ca neconstituționale o parte din tarifele impuse de administrația Trump. Tarifele au fost reimpuse, dar printr-o rată tarifară global, pe totalitatea importurilor către SUA, fără a ține cont de acordul negociat anul trecut de Comisia Europeană cu administrația americană.

Inițial așteptate să se concentreze pe comerț, discuțiile vor fi probabil dominate de atacul americano-israelian, care a dus la eliminarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor lideri iranieni, la sfârșitul săptămânii trecute.

Merz nu a criticat loviturile aeriene americane, dar nici nu a făcut declarații prin care să susțină operațiunea.

„Recunoaștem dilema (dar) nu vom ține lecții partenerilor noștri cu privire la loviturile lor militare împotriva Iranului”, a declarat Merz duminică, explicând în prealabil că încercările repetate din ultimele decenii nu au reușit să descurajeze Iranul în încercarea sa de a obține arme nucleare sau de a-și oprima propria populație.

Ce spun analiștii

Jeff Rathke, președintele American-German Institute, un think-tank din Washington, a declarat pentru Reuters că oficialii administrației Trump nu anticipează rezultate majore din această întâlnire, nefiind în perspectivă anunțuri importante de investiții.

„Acest lucru face inevitabil ca atacurile americano-israeliene din Iran să fie punctul central”, ceea ce ar putea fi riscant pentru Merz, a spus Rathke. „Ar putea fi întrebat direct dacă Germania susține SUA și dacă ar oferi sprijin material campaniei americane, dacă i s-ar cere”, a mai punctat analistul.

Charles Lichfield, director de analiză economică la GeoEconomics Center al Atlantic Council, a declarat că Trump este probabil interesat să discute cu Merz despre vizita acestuia în China și să obțină detalii înaintea propriei sale deplasări acolo, programată peste mai puțin de o lună. În același timp, Merz ar putea avea anumite detalii despre intențiile lui Xi Jingping în privința Taiwanului, insula autonomă pe care China o revendică.

„Merz îi poate spune lui Trump ce a auzit și ce a văzut în China și poate spune: ‘Trebuie să facem ceva împreună. Vom fi mai puternici împreună în fața Chinei’”, a afirmat el, menționând că supracapacitatea industrială și dezechilibrele comerciale globale sunt elemente-cheie ale agendei SUA pentru întâlnirile G20 din acest an.

Merz ar putea folosi, de asemenea, vizita pentru a-l presa pe Trump să ofere mai multe detalii despre planurile sale privind Iranul, a spus Julianne Smith, fost ambasador al SUA la NATO în timpul administrației Biden.

