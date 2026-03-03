cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

3 martie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Întâlnire Trump – Merz la Casa Albă, în plină campanie militară împotriva Iranului – Agenda discuției: comerț, tarife China și Taiwan

Rss
De Iulian Soare

3 martie, 2026

Cancelarul german Friedrich Merz efectuează marți o vizită la Washington unde va discuta teme sensibile cu președintele american Donald Trump, de la campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, „poziția europeană comună” privind taxele vamale și tensiunile comerciale cu SUA și intențiile Chinei cu privire la Taiwan, relatează Reuters.

Merz a plecat din Berlin spre Washington în contextul în care Germania și Franța au anunțat planuri de aprofundare a cooperării în domeniul descurajării nucleare, o nouă mișcare a celor mai importante țări europene prin care se încearcă adaptarea posturii de securitate a Europei la schimbările din relația transatlantică și la amenințările persistente din partea Rusiei.

Merz, proaspăt revenit dintr-o vizită la președintele chinez Xi Jinping, va încerca să mențină relația bună pe care și-a construit-o cu Donald Trump în ultimul an, inclusiv grație angajamentului lui Merz de a crește cheltuielile Germaniei cu apărarea.

În China, Merz a adoptat un ton diplomatic, anunțând intenții de dezvoltare a relațiilor comerciale bilaterale. În același timp, el a cerut Beijingului să reducă subvențiile pentru producătorii săi, să permită aprecierea monedei sale, și să asigure continuarea exporturilor de materii prime, precum mineralele critice – toate pentru a reechilibra relația comercială Germania-China, măsuri care ar beneficia industria germană. Procedând astfel, a punctat Merz, Germania și China ar putea consolida și aprofunda relația comercială.

Germania a anunțat că nu va participa la campania militară împotriva regimului iranian


Reuters punctează că Merz va fi primul lider european care vizitează Washingtonul după declanșarea campaniei militare americano-israeliene asupra Iranului și după decizia Curții Supreme a SUA din 20 februarie, care a declarat ca neconstituționale o parte din tarifele impuse de administrația Trump. Tarifele au fost reimpuse, dar printr-o rată tarifară global, pe totalitatea importurilor către SUA, fără a ține cont de acordul negociat anul trecut de Comisia Europeană cu administrația americană.

Inițial așteptate să se concentreze pe comerț, discuțiile vor fi probabil dominate de atacul americano-israelian, care a dus la eliminarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor lideri iranieni, la sfârșitul săptămânii trecute.

Merz nu a criticat loviturile aeriene americane, dar nici nu a făcut declarații prin care să susțină operațiunea.

„Recunoaștem dilema (dar) nu vom ține lecții partenerilor noștri cu privire la loviturile lor militare împotriva Iranului”, a declarat Merz duminică, explicând în prealabil că încercările repetate din ultimele decenii nu au reușit să descurajeze Iranul în încercarea sa de a obține arme nucleare sau de a-și oprima propria populație.

Ce spun analiștii

Jeff Rathke, președintele American-German Institute, un think-tank din Washington, a declarat pentru Reuters că oficialii administrației Trump nu anticipează rezultate majore din această întâlnire, nefiind în perspectivă anunțuri importante de investiții.


„Acest lucru face inevitabil ca atacurile americano-israeliene din Iran să fie punctul central”, ceea ce ar putea fi riscant pentru Merz, a spus Rathke. „Ar putea fi întrebat direct dacă Germania susține SUA și dacă ar oferi sprijin material campaniei americane, dacă i s-ar cere”, a mai punctat analistul.

Charles Lichfield, director de analiză economică la GeoEconomics Center al Atlantic Council, a declarat că Trump este probabil interesat să discute cu Merz despre vizita acestuia în China și să obțină detalii înaintea propriei sale deplasări acolo, programată peste mai puțin de o lună. În același timp, Merz ar putea avea anumite detalii despre intențiile lui Xi Jingping în privința Taiwanului, insula autonomă pe care China o revendică.

„Merz îi poate spune lui Trump ce a auzit și ce a văzut în China și poate spune: ‘Trebuie să facem ceva împreună. Vom fi mai puternici împreună în fața Chinei’”, a afirmat el, menționând că supracapacitatea industrială și dezechilibrele comerciale globale sunt elemente-cheie ale agendei SUA pentru întâlnirile G20 din acest an.

Merz ar putea folosi, de asemenea, vizita pentru a-l presa pe Trump să ofere mai multe detalii despre planurile sale privind Iranul, a spus Julianne Smith, fost ambasador al SUA la NATO în timpul administrației Biden.

(Citește și: „Doctrina nucleară a lui Macron: „Pentru a fi liberi trebuie să fim temuți” – Franța își va extinde arsenalul  nuclear și ar putea desfășura active nucleare în alte țări UE”)

(Citește și: „Merz în China – ținta, reechilibrarea relației comerciale: ”Vrem investiții chineze în Germania” – Analist: Europa nu își permite un război comercial pe 2 fronturi”)

(Citește și: „Un an de tarife americane: cum s-a modificat comerțul exterior european cu SUA și cu restul lumii”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

Cancelarul Merz se întâlnește marți cu Donald Trump și îi va prezenta o poziție comună a UE privind tarifele. Tocmai s-a întâlnit cu Xi Jinping

 

Merz în China – dans pe sârmă: a cerut reducerea subvențiilor, aprecierea yuan-ului și asigurări privind exportul de materiale critice. Lunga listă a companiilor germane care l-au însoțit

 

Europa, prinsă între ciocanul scăderii exporturilor către SUA și nicovala importurilor ieftine din China

 

Emmanuel Macron, vizită cu miză strategică în China. Franța e îngrijorată de exporturile industriale care „inundă” Europa

 

Oficial: Parlamentul European a înghețat procesul de ratificare a acordului comercial UE-SUA

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți