Friedrich Merz, critică la adresa SUA privind derogarea la petrolul rusesc: ”Orice măsură de relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei e o greșeală”

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz a declarat vineri că orice măsură de relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei este greșită, după ce Statele Unite au acordat o derogare de 30 de zile pentru ca țările să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești blocate pe mare.

„Considerăm că este o greșeală”, a afirmat Merz în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său norvegian.

„În prezent, există o problemă legată de prețuri, dar nu și de aprovizionare. Și, în acest sens, aș dori să știu ce alți factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a adăugat cancelarul german.

Derogarea SUA vizează doar petrolul rusesc deja extras și aflat în tranzit. România va primi și ea acordul oficial al SUA pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil

La rândul său, premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat și el că sancțiunile din domeniul energiei aplicate Rusiei nu ar trebui relaxate.

Derogarea, acordată într-un efort de a reduce prețurile la petrol și gaze, crescute de războiul pe care SUA și Israelul îl poartă cu Iranul, a părut să aibă un efect redus vineri, prețul de referință al țițeiului Brent revenind peste 100 dolari pe baril în orelor prânzului.

Răzbunarea Iranului a inclus atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la blocarea aproape totală a tranzitului navelor non-iraniene prin principala poartă de acces pentru o mare parte din exporturile de petrol din Orientul Mijlociu și a forțat producătorii din regiune să-și reducă producția.

„Permiteți-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război și nu dorim să devenim parte a lui”, a mai spus Merz.

