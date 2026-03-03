Merz la Trump, în plin război cu Iranul: „Suntem pe aceeași lungime de undă” – Agenda: „Ziua de după” război, pacea în Ucraina, China și acordul comercial UE–SUA

Campania militară americano-israeliană asupra Iranului, implementarea acordului comercial UE-SUA, războiul din Ucraina și China, respectiv intențiile liderilor de la Beijing cu privire la Taiwan, au fost câteva din subiectele discutate marți de cancelarul german Friedrich Merz și președintele american Donald Trump.

Cancelarul Germaniei efectuează marți și miercuri o vizită la Washington, ce vine după o vizită proaspătă la președintele chinez Xi Jinping.

”Apreciez oportunitatea de a discuta cu tine în aceste vremuri provocatoare. Suntem pe aceeași lungime de undă când vine vorba despre eliminarea acestui regim teribil de la Teheran și vom discuta despre «ziua de după», ce se va întâmpla atunci când ei (mullahi de la Teheran – n.r.) vor fi înafara puterii. Trebuie să discutăm despre acordul nostru comercial, care mi-ar plăcea să fie în vigoare cât mai repede posibil și trebuie să discutăm despre Ucraina -sunt prea multe personaje negative în această lume și este o problemă despre care trebuie să discutăm. Cu toții vrem să vedem că acest război ajunge la un final, cât mai rapid posibil, dar Ucraina trebuie să își păstreze teritoriul și interesele de securitate”, a declarat Merz, care e la a 3-a vizită în SUA, în deschiderea întâlnirii cu Trump.

La rândul său, președintele SUA a punctat la un moment dat că discuția dintre cei doi lideri va viza și China, în contextul vizitei recente a lui Friedrich Merz la Beijing. ”De fiecare dată când ne vedem discutăm despre China. Respectăm China, eu respect China, amândoi cred. Dar e mereu un subiect de discuție”, a spus Trump.

Merz: ”Sperăm să avem un nou guvern la Teheran care să se reîntoarcă către pace și libertate” – Ce a spus Trump despre pacea din Ucraina

În privința războiului cu Iranul, Merz a spus că speră ca acest conflict să se încheie cât mai rapid posibil: ”Sperăm că armatele israeliană și americană fac ce trebuie ca să ajungem la un final și să avem un nou guvern (la Teheran) care să se reîntoarcă către pace și libertate. (…) Sprijinim SUA și Israelul, să scape de acest regim terorist teribil și privim către ziua de după și trebuie să discutăm despre strategie – adică ce urmează după ce acest regim va dispărea. Trebuie să strategizăm pe această regiune și avem un interes major în a lucra împreună, în a avea o abordare comună și ce putem noi să facem – și e important nu doar pentru SUA, ci extrem de important pentru Europa și extrem de important pentru Israel și securitatea lor. Chiar privim interes către a găsi modalități prin care să ne ocupăm de ziua de după”.

La rândul său, președintele Trump a făcut mai multe declarații despre situația din Iran, unde forțele aeriene americane și israeliene au lovit marți Consiliul de experți întrunit în orașul Qom să aleagă noul ayatollah, după asasinarea fostului lider suprem Ali Khamenei.



Donald Trump a argumentat că activitățile militare împotriva Iranului, începute sâmbătă, au fost necesare pentru a preveni un atac al Iranului asupra Israelului și pentru ca regimul de la Teheran să nu aibă acces la armament nuclear.

”Am atacat primii și dacă nu am fi făcut-o… Dar îi decimăm și avem cantități masive, nelimitate de armament, plus alte stocuri în țări din întreaga lume. (…) Stocul lor de rachete scade, în mod incredibil lovesc țări care erau neutre. Cred că și ele au fost surprinse, eu am fost surprins, iar acele țări luptă acum împotriva lor. (…) Dar acum nu mai au apărare aeriană, nu mai au niciun fel de facilități de detecție radar, deci vor avea mult de suferit. Sunt oameni răi, iar liderul haitei nu mai e. 49 de oameni au fost eliminați în prima lovitură. Astăzi a mai fost o lovitură, pe noua structură de leadership, și pare că și aceasta a fost foarte substanțială. Vom vedea ce se întâmplă. (…) Cred că ce facem acum cu Iranul va fi un factor foarte important pentru lume. Dacă nu îi oprim, dacă nu îi opream, dacă nu începeam (acest război), ai fi avut un război nuclear și ar fi lovit multe țări”, a declarat Trump, susținând că multe persoane din regimul de la Teheran au cerut imunitate.

Președintele american a spus în același timp că încheierea războiului Rusia-Ucraina este ”foarte sus” pe lista sa de priorități și a afirmat că ”crede că se va întâmpla”. ”Uneori dau vina pe unul, alteori pe celălalt. Cred că se va întâmpla, dar e sus pe lista mea”, a spus Trump.

Scenariile de lucru. Cine ar dori Trump să preia puterea la Teheran

Întrebat despre ”cel mai rău scenariu posibil” privind Iranul, Donald Trump a spus că acesta nu există neapărat pentru că Iranul a pierdut deja conflictul, din punct de vedere militar.

”Încă lansează rachete dar la un moment dat nu vor mai putea să facă nici asta pentru că le atacăm toate lansatoarele, toate navele și stocurile de rachete pe care le-au construit în ultimii ani. Au avut multe, au lansat multe și noi distrugem multe din ele”, a afirmat Trump.

Cel mai rău scenariu, a spus Trump, ar fi dacă un nou lider ar prelua puterea și ar fi ”la fel de rău” ca ayatollahul Ali Khamenei.

”Nu vrem să se întâmple asta – probabil ar fi cel mai rău lucru. Treci prin asta și după cinci ani îți dai seama că ai pus pe cineva (la putere) care nu e mai bun. Am vrea deci să vedem pe cineva care să reîntoarcă țara pentru poporul iranian”, a precizat Donald Trump.

Președintele american le-a recomandat iranienilor să nu protesteze încă împotriva regimului. „Este foarte periculos, se aruncă multe bombe”, a spus el.

În ceea ce privește posibilul schimb de conducere, președintele SUA a comparat situația cu operațiunea SUA de capturare a președintelui înlăturat al Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu situația de după războiul împotriva Irakului.

”Mai toți la care ne gândeam (să preia puterea la Teheran) sunt morți. Din primul grup erau câțiva, acum din celălalt grup – s-ar putea să fie de asemenea morți. Deci avem un al treilea val care vine acum – în curând nu vom mai ști pe nimeni. Dar Venezuela a fost incredibil: am avut atacul și am păstrat guvernul complet intact. O avem pe Delcy (Rodríguez), care a fost foarte bună, și tot lanțul de comandă… relația a fost grozavă”, a mai spus Trump.

Acesta a adăugat: ”Dacă te uiți la Irak – unde toți au fost concediați: generalii au fost concediați, armata, poliția, pompierii, toți angajații din administrație, toți au fost concediați. Iar după, ISIS a fost formată – de acolo a apărut ISIS, din toți acești concediați. Deci vom vedea ce se întâmplă, dar mai întâi trebuie să terminăm cu armata”.

Trump a mai spus că fiul fostulul șah al Iranului este o opțiune pentru a prelua puterea la Teheran, cu toate că președintele american a dat de înțeles că nu înclină către această opțiune.

”Unii oameni îl plac. Dar nu ne-am gândit prea mult la asta. Eu consider că cineva din interior ar fi mai potrivit, asta am spus. Cineva care e acolo, care e popular – și avem asta, sunt oameni mai moderați”, a precizat Donald Trump.

Critici pentru Spania și Marea Britanie

Trump a mai afirmat că Spania a interzis SUA să îi utilizeze bazele militare în cadrul campaniei militare împotriva Iranului, președintele american lansând o serie mai largă de critici și acuzații împotriva Spaniei, printre care și ruperea comerțului cu Spania.

”Nu sunt fericit nici cu Marea Britanie. Acea insula de care ați auzit (…) ne-a luat 3-4 zile să găsim o soluție, să vedem dacă putem să aterizăm acolo (la baza comună Diego Garcia din Oceanul Indian – n.r.). Ar fi fost mai convenabil să aterizam acolo decât să zburăm multe ore lungi (pentru a ataca ținte din Iran cu bombardiere). Deci suntem foarte surprinși. Este… Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a declarat Trump, care a adăugat că Germania sprijină campania militară și aeriană a SUA.

Notă: La invitația președintelui Trump, cancelarul Merz a stat în cursul vizitei la Blair House, reședința oficială rezervată liderilor de state și de guverne care vizitează SUA.

