Mercosur: Aplicarea provizorie se va face după ratificarea de către un stat din America de Sud

Comisia Europeană a semnalat vineri dimineață că este pregătită să aplice provizoriu acordul comercial UE–Mercosur, în ciuda deciziei Parlamentului European de la începutul săptămânii de a trimite acordul spre analiză ”de constituționalitate” la cea mai înaltă instanță a UE, informează Euractiv.

La summitul liderilor UE de joi desfășurat la Bruxelles, mai multe capitale au îndemnat Comisia să meargă mai departe după ce Parlamentul a aprobat o rezoluție ce trimite acordul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru o evaluare de legalitate – un proces care ar putea dura până la 2 ani.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că nu a fost luată încă nicio decizie formală la nivelul executivului european, dar ea a indicat că Bruxelles-ul ar fi pregătit să acționeze odată ce un stat din Mercosur finalizează ratificarea internă. Același mesaj a fost transmis și de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Argentina și Paraguay sunt așteptate să ratifice rapid acordul – Ar putea intra în vigoare din martie

Aplicarea provizorie permite ca anumite părți ale acordului să intre în vigoare imediat ce prima țară din Mercosur îl ratifică, Argentina și Paraguay fiind așteptate să se miște rapid.

„Vom fi pregătiți când vor fi și ei pregătiți”, a spus von der Leyen, adăugând că există un „interes clar” ca beneficiile economice ale acordului să fie puse în aplicare cât mai curând posibil.

Consiliul UE a aprobat acordul la începutul acestei luni.

Euractiv îl citează pe premierul Suediei, Ulf Kristersson, care a declarat că „speră cu adevărat” ca Comisia să avanseze, acesta adăugând însă că orice pas înainte este probabil să fie extrem de controversat din punct de vedere politic.

Franța a avertizat că ocolirea Parlamentului ar echivala cu o „încălcare democratică”, potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului de la Paris, Maud Brégeron.

