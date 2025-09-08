Ministrul Apărării verifică dacă serviciul secret al Armatei știa despre militarii români cu contracte de mercenari în Congo

Angajații Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA, serviciul secret al armatei) care au ştiut ori au fost chiar implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro.

Situația trebuie clarificată, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie, a explicat ministrul.

DGIA e singurul serviciu secret care nu a desecretizat nici o informație în decembrie 2024, când SRI, SIE, STS și DGPI (serviciul de informații al Ministerului de Interne) au desecretizat, într-un gest fără precedent, informații despre o presupusă interferență străină în alegerile prezidențiale.

Vechile sisteme din Apărare și Externe se tem de schimbare, spune ministrul Moșteanu

Linşajul mediatic la care au fost supuşi el şi Oana Ţoiu, titulara de la Ministerul de Externe, spune Ionuț Moșteanu, are legătură cu vechile sisteme din aceste instituţii, care se tem de schimbare.Schimbarea va veni oricum, lucrurile se vor schimba atât la Apărare, cât şi la Externe, garantează ministrul USR.

El dă asigurări că, în pofida atitudinii pe care o au mulţi dintre rezervişti, Armata română este total loială statului şi direcţiei pro-occidentale a ţării, ofiţerii care se află acum în funcţie şi sunt activi având o gândire pro-europeană, modernă.

Fragmentul din interviul acordat News.ro:

Rep: Dacă tot vorbim de reforma serviciilor secrete şi tot am invocat episodul Congo, aş vrea să discutăm şi despre DGIA (Direcţia Generală de Informaţii a Armatei – n. red.). De ce parte joacă DGIA? Cum reformăm o instituţie care sigur a ştiut că militarii pleacă în Congo, dacă nu chiar a fost implicată în operaţiunea asta?

Ionuţ Moşteanu: O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi. Iar cei care au ştiut şi au fost implicaţi nu o să mai fie acolo!

Rep: Eu am discutat cu generali ai Armatei Române care m-au asigurat că este imposibil ca serviciul secret al armatei să nu fi ştiut ce s-a întâmplat.

Ionuţ Moşteanu: E o bănuială…

Rep: Dacă nu a ştiut, atunci e extrem de grav pentru toată siguranţa României.

Ionuţ Moşteanu: E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit…

Rep: Ce înseamnă „în perioada următoare“? Într-o lună? În cinci? În zece? Într-un an?

Ionuţ Moşteanu: Nu vreau să pun nişte termene care poate nu sunt realiste, dar vă asigur că o să lămuresc şi atunci o să fac publice toate lucrurile astea!

Rep: Pentru că avem militari chiar activi care şi-au băgat concediu de paternitate şi au plecat acolo. Şi au acţionat, atenţie, în zona de influenţă a Rusiei! Acolo, în Congo, controlează Rusia.

Ionuţ Moşteanu: Da, e un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum este o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege iniţiată chiar de colegii mei de la USR. Am mai discutat şi mai avem un proiect în discuţie cu cei de la Ministerul de Interne. E absolut imoral, au găsit o portiţă legală ca să poată să facă. E absolut imoral! O parte din aceste cazuri au intrat şi în sfera penalului, altele nu au intrat în sfera penalului, au găsit această portiţă legală şi profund imorală. Însă închidem această portiţă.

