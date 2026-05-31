Mercedes-Benz, victimă colaterală în SUA din cauza unui proiect de lege ce limitează influența chineză

Mercedes-Benz ar putea fi împiedicată să producă, să importe şi să vândă vehicule noi în SUA, în urma adoptării unui proiect de lege aflat în dezbaterea Congresului, proiect ce vizează limitarea influenţei companiilor controlate de state considerate adversare ale SUA.

Proiectul legislativ, denumit ”Motor Vehicle Modernization Act of 2026”, prevede interzicerea activităţii pe piaţa americană pentru producătorii auto care au orice participaţie directă sau indirectă deţinută de guverne din ţări precum China, Rusia sau Coreea de Nord, relatează CNBC, post de televiziune preluat de News.ro.

Problema pentru Mercedes-Benz este că principalul său acţionar individual este compania chineză de stat BAIC, care deţine 9,98% din grupul german. Al doilea mare acţionar este omul de afaceri chinez Li Shufu, fondatorul Geely, cu 9,69% din acţiuni. Împreună, cei doi controlează aproape 20% din Mercedes-Benz Group.

Mai multe surse citate de CNBC consideră că formularea actuală a proiectului de lege ar putea include Mercedes-Benz, chiar dacă producătorul german are o prezenţă industrială semnificativă în Statele Unite.

Mercedes-Benz, victimă colaterală

Compania operează una dintre cele mai mari uzine auto din America, la Tuscaloosa, în statul Alabama, unde au fost produse peste cinci milioane de vehicule din 1997 până în prezent.

De asemenea, Mercedes-Benz deţine o fabrică în Carolina de Sud, unde produce autoutilitare din 2006, iar numărul total al angajaţilor din SUA depăşeşte 10.000.

Potrivit proiectului, companiile care au produs autoturisme în SUA timp de cel puţin cinci ani înainte de 1 ianuarie 2026 pot beneficia de anumite excepţii. Totuşi, aceste excepţii nu se aplică firmelor care au participaţii deţinute direct sau indirect de guverne considerate adversare.

Experţii din industrie avertizează că Mercedes-Benz ar putea deveni o victimă colaterală a măsurilor menite să blocheze accesul producătorilor auto chinezi pe piaţa americană.

Stephen Ezell, vicepreşedinte al Information Technology and Innovation Foundation, a declarat că Mercedes-Benz reprezintă un risc de securitate naţională mult mai redus decât producătorii controlaţi direct de China şi că includerea sa în lege ar putea avea consecinţe economice nedorite, inclusiv pierderi de locuri de muncă şi investiţii în SUA.

Proiectul face parte dintr-un efort mai amplu al administraţiei şi al Congresului de a limita influenţa tehnologică şi industrială a Chinei. În paralel, Statele Unite au adoptat deja reguli care restricţionează vehiculele conectate care folosesc software sau componente dezvoltate în China.

Situaţia ar putea afecta şi alţi constructori auto cu legături importante cu investitori chinezi, inclusiv Volvo Cars, controlată majoritar de Geely.

Anul trecut, Mercedes-Benz a vândut aproximativ 315.000 de vehicule în Statele Unite, una dintre cele mai importante pieţe ale sale la nivel mondial.

