cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

27 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Memorandum Grecia – Bulgaria – România: Coridor multimodal vertical pentru a lega, rutier și feroviar, Marea Egee și Marea Neagră

Rss
De Iulian Soare

27 noiembrie, 2025

Consiliul de Miniștri de la Sofia a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între guvernele Bulgariei, Greciei și României, un act prin care cele trei țări se angajează să întreprindă acțiuni coordonate pentru a asigura conexiunea viitoare a Mării Egee, Mării Negre și Dunării prin proiecte rutiere și feroviare comune.

Din partea bulgară, documentul va fi semnat de vicepremierul și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov., menționează Actualno, preluată de Rador.

Consolidarea și finalizarea coridoarelor europene de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee (BSA) și Rin-Dunăre reprezintă o prioritate strategică pentru UE, asigurând o conectivitate mai bună și o infrastructură fiabilă pentru nevoile civile, comerciale și de apărare, a anunțat guvernul premierului Rosen Jeliazkov.

Coridorul multimodal vertical între Mareea Egee și Marea Neagră

În octombrie, a fost anunțat public că Bulgaria, Grecia și România vor semna în noiembrie, la Bruxelles, împreună cu Comisia Europeană, un acord de cooperare pentru crearea unui nou coridor de transport vertical care să conecteze Marea Egee și Marea Neagră.

Acordul va oficializa planurile pentru un coridor multimodal care va conecta Salonic de București prin intermediul unei infrastructuri rutiere și feroviare moderne, consolidând comerțul, turismul și conectivitatea regională. Proiectul a fost descris ca fiind o „prioritate maximă” de către comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, care l-a numit „întruchiparea cooperării europene în domeniul infrastructurii transfrontaliere”.

(Citește și: România, Grecia și Bulgaria vor prezenta Comisiei planul comun pentru conectarea Nord – Sud pe flancul estic de transport al UE)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Asociațiile industriale din România, Grecia și Bulgaria cer Comisiei prelungirea subvențiilor la energie

Piața unică a energiei – Problemele care duc la prețul ridicat al MWh în Grecia, România și Bulgaria – propunerile acestor țări

Acord România, Bulgaria și Grecia pentru un Coridor de mobilitate militară Salonic-Constanța

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți