Memorandum Grecia – Bulgaria – România: Coridor multimodal vertical pentru a lega, rutier și feroviar, Marea Egee și Marea Neagră

Consiliul de Miniștri de la Sofia a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între guvernele Bulgariei, Greciei și României, un act prin care cele trei țări se angajează să întreprindă acțiuni coordonate pentru a asigura conexiunea viitoare a Mării Egee, Mării Negre și Dunării prin proiecte rutiere și feroviare comune.

Din partea bulgară, documentul va fi semnat de vicepremierul și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov., menționează Actualno, preluată de Rador.

Consolidarea și finalizarea coridoarelor europene de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee (BSA) și Rin-Dunăre reprezintă o prioritate strategică pentru UE, asigurând o conectivitate mai bună și o infrastructură fiabilă pentru nevoile civile, comerciale și de apărare, a anunțat guvernul premierului Rosen Jeliazkov.

Coridorul multimodal vertical între Mareea Egee și Marea Neagră

În octombrie, a fost anunțat public că Bulgaria, Grecia și România vor semna în noiembrie, la Bruxelles, împreună cu Comisia Europeană, un acord de cooperare pentru crearea unui nou coridor de transport vertical care să conecteze Marea Egee și Marea Neagră.

Acordul va oficializa planurile pentru un coridor multimodal care va conecta Salonic de București prin intermediul unei infrastructuri rutiere și feroviare moderne, consolidând comerțul, turismul și conectivitatea regională. Proiectul a fost descris ca fiind o „prioritate maximă” de către comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, care l-a numit „întruchiparea cooperării europene în domeniul infrastructurii transfrontaliere”.

