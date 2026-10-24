Memorandum Transgaz și compania japoneză Kawasaki – Plan pe 5 ani pentru transportul hidrogenului

Transgaz și Kawasaki Heavy Industries (KHI) au semnat, la Tokyo, în cadrul celei de-a patra ediții a Forumului pentru Inovare România-Japonia, un memorandum de înțelegere ce stabilește cadrul unei cooperări strategice în domeniul hidrogenului și al infrastructurii energetice.

Documentul a fost semnat de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, și de Motohiko Nishimura, președintele Companiei de Soluții Energetice și Maritime din cadrul Kawasaki Heavy Industries, conform unui comunicat al companiei de transport gaze, remis vineri BVB.

Obiectivul parteneriatului „este dezvoltarea soluțiilor tehnologice necesare transportului hidrogenului la scară largă, prin valorificarea experienței Transgaz în operarea infrastructurii de transport al gazelor naturale și a expertizei Kawasaki în tehnologia compresoarelor centrifugale pentru hidrogen”.

„Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki”

Directorul general al Transgaz consideră că parteneriatul cu Kawasaki Heavy Industries ar putea transforma România într-un centru regional pentru tehnologiile dedicate hidrogenului.

„Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki şi celelalte companii cu care vom intra în colaborare, să vină cu facilităţi de producţie în România. Mă refer strict la Kawasaki acum, partea de compresoare”, a spus Ion Sterian, citat de Agerpres.

Colaborarea ar putea contribui la dezvoltarea „unuia dintre cele mai mari centre europene şi posibil mondial de cercetare în domeniul hidrogenului”, cu aplicații în sectoare precum metalurgia, petrochimia, industria îngrășămintelor chimice și rafinarea, a mai spus șeful Transgaz.

Plan pe 5 ani, în valoare de 4,9 mld. euro, pentru transportul hidrogenului

Transgaz are în plan investiții majore pentru adaptarea sistemului național de transport la noile cerințe ale tranziției energetice.

„Planul de dezvoltare a SNT pentru următorii zece ani cuprinde proiecte în valoare de peste 4,9 miliarde euro pentru transportul hidrogenului prin reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural, în conformitate cu prevederile europene”, a declarat directorul general al companiei, Ion Sterian.

Șeful Transgaz a explicat că unul dintre proiectele-cheie ale companiei este ROHYD, un proiect pilot dedicat studierii amestecului dintre gazele naturale și hidrogen.

ROHYD – proiect pilot de 21 mil. euro

„Proiectul pilot pentru injecţia de hidrogen în conductele de transport gaze naturale, denumit ROHYD (…) este realizat efectiv, din faza de concept, proiectare şi execuţie de către specialiştii Transgaz şi are ca scop determinarea implicaţiilor pe care le are transportul amestecului de gaze naturale cu hidrogen asupra SNT”, a declarat directorul Sterian.

Potrivit reprezentanților Transgaz, colaborarea cu grupul japonez va include testarea unei noi tehnologii de comprimare a hidrogenului și instalarea unui electrolizor care va fi utilizat inclusiv în proiectul ROHYD.

„Prin semnarea acestui MoU, atât Transgaz cât și Kawasaki Heavy Industries își propun să materializeze conceptul Transgaz privind transportul de hidrogen gazos la scară largă prin conducte terestre, utilizând compresorul centrifugal de hidrogen al KHI, într-un sistem sigur, în buclă închisă. Această colaborare, susținută atât de Guvernul României cât și de Guvernul Japoniei, și care, prin echipamentele și tehnologiile utilizate, prin activitățile de cercetare și testare ce se vor efectua, este estimată la 21 milioane euro, va permite celor două companii, să realizeze un proiect demonstrativ pentru testarea tehnologiei de compresie a hidrogenului dezvoltată de KHI, alături de instalarea unui electrolizor care va fi utilizat și în proiectul ROHYD al Transgaz, dedicat studierii amestecului de gaze naturale cu hidrogen”, a explicat Sterian.

„O premieră mondială” în transportul hidrogenului

Tehnologia ce urmează să fie testată în România reprezintă o inovație la nivel global.

„Tehnologia care urmează să fie demonstrată utilizează un compresor centrifugal de nouă generaţie, o premieră mondială concepută pentru a răspunde acestor provocări, fiind de aşteptat ca aceasta să îmbunătăţească semnificativ eficienţa transportului terestru de hidrogen”, a declarat acesta.

Sterian consideră că rezultatele proiectului ar putea contribui la definirea viitoarelor standarde și reglementări din domeniul hidrogenului, atât la nivel național, cât și internațional.

Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki

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