Statul va lua ca dividende doar 50% din profitul Nuclearelectrica – cotă de distribuire de 65% pentru Transgaz

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, două memorandumuri ce mandatează reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor de la Nuclearelectrica (SNN) și Transgaz (TGN) să voteze repartizarea de dividende din profitul anului 2025.

La Nuclearelectrica, statul urmărește repartizarea unei cote de 50% din profitul anului 2025, în timp ce la Transgaz cota vizată e de 65%. Ambele sunt companii de stat, listate la BVB, și deținute majoritar de stat prin Ministerul Energiei – în cazul SNN -, respectiv Secretariatul General al Guvernului (SGG) – în cazul TGN.

”Autorizarea Ministerului Energiei pentru mandatarea reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Naționala Nuclearelectrica S.A pentru a exercita dreptul de vot cu respectarea propunerii de repartizare de dividende într-o cotă de 50% din profitul repartizabil aferent exercițiului financiar al anului 2025, conform prevederilor art. 1 alin. (23) din O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome”, arată Guvernul.

Profit de 2,4 mld. lei pentru Nuclearelectrica și de 900 mil. lei pentru Transgaz în 2025

Amintim că, în ceea ce privește Nuclearelectrica, acționarii companiei ce operează centrala nucleară de la Cernavodă au respins în AGA de bilanț din 29 aprilie distribuirea sumei 1,179 miliarde de lei sub formă de dividende, în condițiile în care compania de stat are în pregătire investiții majore – în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă de exemplu.

Nuclearelectrica a realizat un profit net de 2,39 miliarde de lei în 2025, în creștere cu mai bine de 40% față de profitul din 2024.

În ceea ce privește Transgaz, memorandumul aprobat joi în Guvern autorizează ”Secretariatul General al Guvernului pentru mandatarea, prin ordin al secretarului general al Guvernului, a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. în vederea aprobării repartizării unei cote de 65% sub formă de dividende din profitul repartizabil al anului 2025 determinat după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative special prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001”.

Transgaz a realizat în 2025 un profit net consolidat de 899 milioane de lei, lei, mai mult decât dublu față de cel de 410 milioane de lei din 2024.

