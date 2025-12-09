Memorandum România-Estonia între Parchetele generale, privind schimbul de expertiză în domeniul amenințărilor hibride

Procurorul general al României, Alex Florența, a semnat luni, la Tallinn, în Estonia, Memorandumul de Înțelegere între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România și Parchetul General al Estoniei.

Memorandumul semnat cu procurorul general al Estoniei, Astrid Asi (foto), vizează dezvoltarea cooperării între cele două parchete, bazată pe schimbul de expertiză și comunicarea directă în domeniul amenințărilor hibride, respectiv digitalizarea sistemului judiciar.

Vizita de lucru a procurorului general Alex Florența în Estonia a inclus mai multe întâlniri cu reprezentanți ai sistemului judiciar din această țară și ai Serviciului Estonian de Securitate Internă.

Atât România, cât și Estonia au experimentat atacuri hibride din partea Rusiei și au documentat campanii puternice de acest gen.

În România, CCR a anulat anul trecut primul tur al alegerilor prezidențiale din cauza influențării comportamentului electoral printr-o campanie derulată prin conturi false sau cu susținerea unor influenceri, pe TikTok.

Pe de altă parte, Margus Tsahkna, șeful diplomației estoniene, a detaliat săptămâna trecută, într-o comisie specială a Congresului SUA, modul în care Moscova își amplifică presiunea asupra Estoniei, NATO și întregului Occident.

Provocările rusești, tot mai agresive, includ încălcări ale spațiului aerian, activități navale suspecte în Marea Baltică, bruiaj GPS, sabotaje și atacuri cibernetice.

Oficialul estonian a vorbit despre un tipar coerent de atacuri hibride, inclusiv campanii de dezinformare, pe care l-a descris drept un „războiul din umbră” dus de Rusia.

