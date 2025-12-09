cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

9 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Memorandum România-Estonia între Parchetele generale, privind schimbul de expertiză în domeniul amenințărilor hibride

Rss
De Vladimir Ionescu

9 decembrie, 2025

Procurorul general al României, Alex Florența, a semnat luni, la Tallinn, în Estonia, Memorandumul de Înțelegere între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România și Parchetul General al Estoniei.

Memorandumul semnat cu procurorul general al Estoniei, Astrid Asi (foto), vizează dezvoltarea cooperării între cele două parchete, bazată pe schimbul de expertiză și comunicarea directă în domeniul amenințărilor hibride, respectiv digitalizarea sistemului judiciar.

Vizita de lucru a procurorului general Alex Florența în Estonia a inclus mai multe întâlniri cu reprezentanți ai sistemului judiciar din această țară și ai Serviciului Estonian de Securitate Internă.

Atât România, cât și Estonia au experimentat atacuri hibride din partea Rusiei și au documentat campanii puternice de acest gen.

În România, CCR a anulat anul trecut primul tur al alegerilor prezidențiale din cauza influențării comportamentului electoral printr-o campanie derulată prin conturi false sau cu susținerea unor influenceri, pe TikTok.

Pe de altă parte, Margus Tsahkna, șeful diplomației estoniene, a detaliat săptămâna trecută, într-o comisie specială a Congresului SUA, modul în care Moscova își amplifică presiunea asupra Estoniei, NATO și întregului Occident.

Provocările rusești, tot mai agresive, includ încălcări ale spațiului aerian, activități navale suspecte în Marea Baltică, bruiaj GPS, sabotaje și atacuri cibernetice.

Oficialul estonian a vorbit despre un tipar coerent de atacuri hibride, inclusiv campanii de dezinformare, pe care l-a descris drept un „războiul din umbră” dus de Rusia.

(Citește și: Concluziile anchetelor Parchetului General privind alegerile din 2024: România, ţinta unor ample campanii hibride. Exemple privind destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea coeziunii populației )


****

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Concluziile anchetelor Parchetului General privind alegerile din 2024: România, ţinta unor ample campanii hibride. Exemple privind destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea coeziunii populației 

Parchetul General s-a autosesizat în legătură cu campania lui Călin Georgescu – dosarul vizează încălcări ale legislației electorale, spălare de bani și infracțiuni informatice

Viitoarea Strategie națională de apărare – Președintele Dan și războiul hibrid: Definirea conceptului va clarifica direcțiile de acțiune ale instituțiilor statului

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți