Memorandum între România și Grecia – cooperare în domeniul reglementării energiei

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), George Niculescu, și președintele Autorității de Reglementare în domeniul energiei, deșeurilor și apei din Grecia (RAAEY), Konstantinos Tsimaras, au semnat, joi, la Atena, un Memorandum de Înțelegere (MoU) de consolidare a cooperării bilaterale în reglementarea energiei și în sprijinirea integrării regionale a piețelor din Europa de Sud-Est.

De asemenea, șeful ANRE s-a întâlnit la Atena cu președintele și directorul general al PPC Group, Georgios Stassis, discutând principalele evoluții de pe piața energiei din România și perspectivele de creștere a investițiilor, atât în noi capacități de producție, cât și în dezvoltarea rețelelor.

Memorandumul, menționează un comunicat al reglementatorului român, reflectă angajamentul comun dintre ANRE și RAAEY pentru:

îmbunătățirea proceselor instituționale și de reglementare;

schimbul de informații și bune practici;

sprijinirea eforturilor de coordonare regională în cadrul UE;

contribuția la dezvoltarea unei piețe energetice mai lichide și funcționale;

promovarea dezvoltării capacității instituționale și a pregătirii personalului.

„Semnarea acestui Memorandum cu RAAEY este mai mult decât un gest formal: este un angajament practic pentru o reglementare mai conectată, mai coerentă și mai eficientă în Europa de Sud-Est. Într-o regiune în care energia nu mai poate fi gândită în granițe, cooperarea dintre autorități înseamnă procese mai bune, schimb de expertiză, coordonare mai strânsă în cadrul UE și, în final, o piață mai lichidă și prețuri mai competitive pentru clienții finali”, a declarat George Niculescu, citat în comunicat.

