Memorandum aprobat în guvern pentru construirea podului rutier Bumbăta – Leota, peste Prut

Memorandumul pentru construirea unui nou pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova), a fost aprobat în ședința de joi a Guvernului. Documentul reprezenta o urgență, întrucât contractul pentru studiul de fezabilitate a fost deja semnat, pe 24 februarie.

Memorandum aprobă negocierea și semnarea acordului dintre cele două guverne.

Noul pod rutier peste Prut, care urmează a fi construit în zona Bumbăta – Leova, îmbunătățește conectivitatea la nivel regional și conectează Republica Moldova la rețeaua rutieră primară și secundară de transport de pe teritoriul României și implicit la rețeaua TEN-T. De asemenea, crește capacitatea de operare a fluxului de transport marfă.

Între Romania și Republica Moldova există 10 puncte de trecere a frontierei, şapte rutiere și trei feroviare.

Guvernul României asigură finanțarea lucrărilor de construire a podului propriu-zis și de modernizare a infrastructurii rutiere și, ulterior, de întreținere a acestor elemente de infrastructură conexe de pe teritoriul României, iar Guvernul Republicii Moldova asigură finanțarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul Republicii Moldova, iar ulterior, finanțarea pentru întreținerea acestui element de infrastructură.

Conexiunile cu rețeaua rutieră de pe teritoriul României

la nord, cu drumul transregio Tișița-Albița care va contribui la fluxul de trafic spre și dinspre PTF Leușeni-Albița și spre și dinspre Autostrada A7: Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, respectiv Autostrada A8: Târgu Mureș – Leghin – Moțca – Ungheni prin drumul transregio Vaslui – Iași – A8

la sud, prin DN24A se poate face atât conexiunea cu drumul transregio Tecuci – Galați și variantele de ocolire adiacente, cât și cu drumul expres Brăila – Galați care facilitează accesul către drumul expres Focșani – Brăila, deci conexiunea cu A7, dar și accesul spre podul peste Dunăre de la Brăila – conexiune cu drumul expres către Constanța, implicit zona portuară a Mării Negre.

Fiind un drum de legătură care va realiza o nouă conexiune transfrontalieră rutieră cu Republica Moldova, si care prin drumul național DN24A se va conecta la rețeaua primară și secundară, respectiv TEN-T Core și Comprehensivă, susținând astfel investițiile asumate de România prin programele de dezvoltare.

Motivele urgenței adoptării Memorandumului

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru podul rutier se află într-un stadiu „avansat'” contractul fiind semnat la data de 24 februarie.

Ordinul de începere a studiului fost emis la 19 martie, cu o durată de execuție de 12 luni, termenul final de predare fiind 19 martie 2026.

Analiza Multicriterială Etapa 1 a fost predată beneficiarului și se află în proces de avizare în cadrul CTE-CNAIR, urmând ca în perioada următoare să fie demarate activitățile specifice pentru etapa 2, care includ studii detaliate în zona de graniță România – Republica Moldova.

Prevederile memorandumului

Este necesară constituirea în cel mai scurt timp a unui grup de lucru comun, din reprezentanți ai României și Republicii Moldova, care să analizeze și să soluționeze aspectele tehnice privind interconectarea podului cu infrastructura rutieră de pe ambele maluri ale râului Prut.

În baza acordului, se va înființa o comisie mixtă care va avea ca scop coordonarea tuturor activităților, transmite Guvernul.

Delegația de negociatori a părții române va fi alcătuită din reprezentanți ai autorităților și instituțiilor competente.

Șeful delegației de negocieri a părții române va fi la nivel de secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, coordonator al domeniului de infrastructură rutieră.

****