Membrii Cabinetului Niculescu au depus jurământul – prima ședință de guvern, marți seara

Membrii Cabinetului Luca Niculescu au depus jurământul, marți seara, după ce președintele a semnat numirea acestora în funcție, iar decretele au fost publicate în Monitorul Oficial.

După ceremonie, cei 18 miniștrii au plecat la Palatul Victoria, pentru a discuta urgențele la zi, inclusiv rectificarea bugetară, care ar putea să fie prezentată chiar în ședința de joi a Guvernului, conform unor surse.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 20 octombrie 2026, decretul privind numirea Guvernului României”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Reamintim că Parlamentul a votat Guvernul Niculescu, marți, cu 280 de voturi, mult peste minimul de 233 necesar învestirii.

Fostul ambasador își începe mandatul cu un program ambițios și propunerea unor reforme și schimbări esențiale, inclusiv intenția de a schimba modelul de creștere a economiei.

El este, de asemenea, primul premier ce anunță printre priorități educația și AI ca bază pentru politica industrială a țării, având două portofolii dedicate pentru ele: un Minister al Învățământului Preuniversitar și un Minister al Digitalizării și Inteligenței Artificiale.

Premierul Niculescu, în plenul Parlamentului: „România nu traversează doar o criză bugetară, ci și o criză a modelului său de dezvoltare”

„Le spun românilor ce fel de guvern va fi acesta. Va fi un guvern care aduce bani și investiții în țară. Va fi un guvern care creează locuri de muncă. Va fi un guvern care va contribui la consolidarea Europei și care îi va apăra pe români. Și pentru aceasta avem nevoie înainte de toate de o înțelegere corectă a situației în care ne aflăm, pentru că România nu traversează doar o criză bugetară, traversează o criză a modelului său de dezvoltare. Este un model care cu siguranță că a produs rezultate importante în trecut”, a spus Luca Niculescu, la începutul discursului ținut de la tribuna Parlamentului reunit.

„România a recuperat o parte importantă din decalajele care o separau de economiile europene dezvoltate. România a atras investiții, sigur că am cunoscut o îmbunătățire a nivelului de trai, dar care nu e valabilă pentru toată lumea și nu în toate locurile, dar evident ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări (…)”, a continuat premierul desemnat.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile prin care să fie refăcute veniturile reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027 în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin țintit”, a mai spus Luca Niculescu.

Cabinetul:

prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD)

ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

ministrul Finanţelor – Alexandru Nazare (independent)

ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

ministrul Justiţiei – Radu Marinescu (PSD)

ministrul Apărării Naţionale – Ştefan Radu Oprea (PSD)

ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

ministrul Energiei – Dumitru Chisăliţă (independent)

ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Ionuţ Barbu (PSD)

ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

ministrul Sănătăţii – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

ministrul Educaţiei şi Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

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