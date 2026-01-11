Meloni i se alătură lui Macron și cere discuții directe Europa-Rusia – UE ar putea numi un trimis special

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut vineri ca Europa să restabilească o comunicare directă cu Rusia și să numească în acest sens un trimis special pentru a discuta cu Moscova, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului declanșat de Kremlin în Ucraina, potrivit Reuters și Politico.

Meloni a spus că este de acord cu președintele Franței, Emmanuel Macron, care luna trecută a cerut reluarea dialogului cu Kremlinul. Președintele rus Vladimir Putin „și-a exprimat disponibilitatea de a intra în dialog” cu Macron, a transmis Moscova ca reacție.

„Cred că Macron are dreptate aici. Cred că este timpul ca Europa să vorbească și ea cu Rusia”, a declarat Meloni într-o conferință de presă susținută vineri la Roma. „Dacă Europa vorbește doar cu una dintre cele două părți aflate pe teren, mă tem că aportul (la procesul de pace) pe care îl poate avea va fi limitat”, a adăugat premierul Italiei.

Meloni a avertizat că Europa are nevoie de o abordare coordonată sau „riscă să-i facă un favor lui Putin”.

De la începutul negocierilor privind un posibil armistițiu în Ucraina, „au existat multe voci care s-au exprimat, motiv pentru care am fost mereu în favoarea numirii unui trimis special european pe problema ucraineană”, a spus Meloni.

Reprimirea Rusiei în G8 e un subiect „absolut prematur”. Italia nu va trimite trupe în Italia, ci doar puterile nucleare europene

Discuțiile de pace menite să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022 s-au intensificat odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, însă nu e clar dacă Moscova e dispusă să facă concesiile necesare încheierii războiului în termeni care vor permite o pace de lungă durată.

În noiembrie, Statele Unite au propus ca Rusia să fie reprimită în Grupul celor Șapte (G7). Meloni a spus însă vineri că este „absolut prematur” să se vorbească despre readmiterea Rusiei în G7.

Meloni a subliniat, de asemenea, că Italia nu se va alătura Franței și Regatului Unit în trimiterea de trupe în Ucraina pentru garantarea unui eventual acord de pace, deoarece acest lucru „nu este necesar” dacă Ucraina ar semna un acord de apărare colectivă cu aliații occidentali, după modelul Articolului 5 al NATO.

Conform Politico, ea a sugerat că un contingent redus de trupe străine nu ar constitui un factor de descurajare serios în fața unei forțe ruse mult mai numeroase.

Meloni despre Groenlanda: Nu cred că SUA vor recurge la o acțiune militară

Reacționând la retorica recentă a lui Donald Trump privind necesitatea preluării Groenlandei, Meloni a spus că nu crede într-o acțiune militară a americanilor de preluare a insulei arctice.

„Nu cred că SUA vor recurge la o acțiune militară în Groenlanda, lucru pe care nu l-aș aproba și care nu ar face bine nimănui”, le-a spus ea jurnaliștilor.

Meloni a afirmat că administrația Trump folosește „metode foarte asertive” pentru a atrage atenția asupra importanței strategice a Groenlandei pentru interesele și securitatea SUA.

„Este o zonă în care mulți actori străini desfășoară activități și cred că mesajul SUA este că nu vor accepta interferențe excesive din partea actorilor străini”, a spus ea.

Întrebată de jurnaliști despre relevanța dreptului internațional și declarațiile recente ale lui Donald Trump pe subiect, Meloni a spus că „dreptul internațional trebuie apărat”. Meloni a adăugat însă că este normal să existe dezacorduri cu aliații, „întrucât interesele naționale nu sunt perfect aliniate”.

„Când nu sunt de acord cu Trump, spun acest lucru – i-o spun direct”, a afirmat Meloni.

***