Megafacerea deceniului în Europa: Stocarea energiei în baterii pentru furnizorii de energie electrică

Puterea instalată în baterii de stocare în Europa a crescut în 2024 cu 11,9 GW, ajungând în total la 89 GW. Cu toate acestea, perioadele în care pe piața angro de energie electrică se înregistrează prețuri negative au devenit mai frecvente în ciuda acestei creșteri. Pentru unii traderi de energie, soluția este construirea de capacități tot mai mari de stocare în baterii – și obținerea de profit din fluctuațiile de preț.

„Este modalitatea cea mai rapidă și posibilă de a identifica acele cazuri de volatilitate extremă și de a aborda această volatilitate”, a declarat pentru Bloomberg, șeful de investiții de la firma de tranzacționare Castleton Commodities International, într-un interviu acordat săptămâna aceasta.

„Nu vezi prețul petrolului Brent trecând de la -50 de dolari pe baril la +3.000 de dolari de câteva ori pe săptămână. Și tocmai acest lucru îți permite energia electrică să faci”, a adăugat Arie Pilo.

Într-adevăr, fluctuațiile piețelor angro de energie electrică în perioadele de vârf de generare pentru energie eoliană și solară sunt imense. În cele câteva ore pe zi – atâta timp cât este soare – când instalațiile solare produc la capacitate maximă, cantitatea de energie electrică disponibilă poate depăși cu mult cererea, ceea ce duce la scăderi de prețuri intraday, inclusiv sub zero. Apoi, odată ce soarele apune sau vântul se oprește, prețurile cresc adesea brusc.

În unele locuri, operatorii de rețea acționează preventiv pentru a evita un eveniment precum pana de curent din Spania și solicită centralelor solare să oprească unele dintre panourile lor înainte de a ajunge la vârful de producție. În alte locuri, panourile fotovoltaice își reduc propria producție pentru a evita să plătească pentru ca energia electrică să fie introdusă în rețea. Cu toate acestea, fluctuațiile de prețuri rămân un fenomen din ce în ce mai frecvent pe piața europeană a energiei electrice și, din perspectiva Castleton Commodities și a unor jucători mai mari, cum ar fi Vitol și Trafigura, reprezintă o oportunitate profitabilă, datorită stocării în baterii.

Stocarea este singura modalitate de a utiliza energia electrică după momentul în care a fost generată, acesta fiind modul în care se utilizează în mod normal energia electrică. Într-adevăr, criticii scenariului actual de tranziție energetică pe care îl urmează Europa remarcă adesea că acesta este unul dintre cele mai mari dezavantaje ale electrificării, nu în ultimul rând pentru că numărul de baterii necesare pentru a alimenta o rețea bazată majoritar pe energie eoliană și solară ar fi imens – și foarte costisitor.

Cifrele actuale vorbesc de la sine. Europa are capacități de aproape 90 GW în stocarea energiei în baterii. Perioadele cu prețuri negative la electricitate nu numai că nu au scăzut, dar au devenit mai frecvente. Acest lucru se datorează faptului că producția de energie eoliană și solară crește mult mai rapid decât capacitatea de stocare în baterii. Întrebarea este, însă, dacă va putea vreodată recupera diferența.

Potrivit Bloomberg, Castleton Commodities, Vitol și Trafigura, printre altele, investesc în diverse proiecte de stocare a energiei în baterii în Europa de Vest, în încercarea de a acapara o parte din piața energiei electrice, cu fluctuațiile sale tentante de prețuri. Este probabil una dintre cele mai sigure investiții pe care le poți face în energie în Europa în acest moment, cu randamente practic garantate.

„Începeți să vedeți motive viabile pentru a investi în proiecte de stocare a energiei în baterii în Europa”, potrivit analistului Nelson Nsitem de la BloombergNEF. „Acest lucru se datorează capacității mari de regenerabile, fluctuațiilor mari de prețuri pe parcursul zilei și scaderii preturilor bateriilor.”

Din punct de vedere comercial, argumentele în favoarea bateriilor sunt clare și destul de simple. Din perspectiva consumatorului, însă, lucrurile stau puțin diferit. Stocarea actuală în baterii nu este nici pe departe suficientă pentru a asigura o alimentare neîntreruptă cu energie electrică doar din energie eoliană și solară. Bateriile sunt, de asemenea, o afacere riscantă, după cum o demonstrează incendiul din februarie de la instalațiile de baterii Moss Landing din California. În cele din urmă, la fel ca energia solară, instalațiile de baterii ocupă mult spațiu. Cu siguranță, acestea au scăzut în dimensiune, precum și în cost în ultimul deceniu, dar încă necesită suprafețe mari de teren pentru a fi construite. Acest lucru ar putea limita perspectivele de creștere ale afacerii înfloritoare de stocare a energiei în baterii – sau ar putea determina diminuarea suprafețelor agricole pentru a construi mai multe instalații de stocare în baterii.

