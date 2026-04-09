Medicii nu vor mai putea pleca din spitale în timpul programului de lucru – Ordin de ministru privind organizarea activității în unitățile din Sănătate

Medicii din spitalele publice nu vor mai putea pleca din unitate în timpul programului de lucru, conform unei modificări a Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar.

Modificarea propusă printr-un proiect aflat în dezbatere publică la Ministerul Sănătății, modifică art.43 din acest document, care până acum stabilea această interdicție doar pentru medicii aflați în gardă.

Forma actuală a articolului:

Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă.

Forma propusă:

(1) Este interzis medicilor să părăsească unitatea sanitară pe durata programului de lucru aferent activității curente, precum și din serviciul de gardă

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică medicilor din UPU care desfășoară activitatea în pre-spital, în cadrul liniilor de gardă SMURD sau în intervențiile la accidentele colective cu victime multiple, precum și în alte situații pentru care se impune prezența acestora, cu acordul conducerii unității.

“Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor”, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Principalele modificări ale ordinului de ministru aflat în transparență vizează:

regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi

flexibilizarea activității chirurgicale în blocul operator

regândirea mecanismului de organizare a gărzilor

Fenomenul medicilor care pleacă din spital, în timpul programului, pentru a lucra în privat

Ministrul Rogobete s-a referit de mai multe ori la medicii care pleacă din spitalele de stat în timpul programului de lucru ca să opereze/consulte la clinici private și a promis că va stopa acest fenomen, desfăcându-le contractul de muncă celor identificați în astfel de situații.

. Cea mai clară și fermă declarație a venit pe 13 februarie 2026, la Timișoara (și a fost reluată în mai multe apariții ulterioare în februarie 2026).

Ce a zis exact Rogobete:

Este împotriva medicilor care părăsesc spitalul public în timpul programului (ex: pleacă la ora 11:00–12:00) ca să lucreze la privat, adesea luând și pacientul cu ei.

medicilor care părăsesc spitalul public (ex: pleacă la ora 11:00–12:00) ca să lucreze la privat, adesea luând și pacientul cu ei. A anunțat că vrea desfacerea contractului de muncă (concediere) pentru cei prinși făcând asta.

(concediere) pentru cei prinși făcând asta. A spus că pregătește modificări legislative (inclusiv prin OUG) care să permită managerilor de spitale să desfacă contractul în astfel de cazuri.

Declarațiile:

„Medicii pot lucra și la stat, și la privat, dar după terminarea programului de la public. Nu în timpul orelor pentru care sunt plătiți de la stat.”

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat și de cele mai multe ori împreună cu pacientul.”

„Nu putem fi ipocriți și nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat.”

„Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital.”

Un nou tip de gardă

Ordinul clarifică, de asemenea, modul de organizare a gărzilor.

Pe lângă cele cele trei tipuri existente – gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu – se intorduce o a patra gardă posibilă.

Garda intervențională este posibilă pentru specialitățile cu acest specific – cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervenționalǎ etc.

O altă noutate este că spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate.

Programul de funcționare și organizarea activității

Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive.

A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată.

Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici.

Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient.

Aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcție de adresabilitate și de echipele disponibile. Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii.

