Medicii de familie vor fi plătiți mai mult pe servicii și mai puțin per pacient din 2026

Din 1 ianuarie 2026, distribuția fondurilor pentru asistența medicală primară se modifică semnificativ. Doar 25% din buget va fi alocat plății per capita, iar 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat, comparativ cu 35% per capita și 65% per serviciu în 2025, potrivit unei ordonanțe adoptate în ultima ședință de Guvern de anul trecut.

„Noua distribuţie 25% – 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Modificarea afectează astfel și valorile punctelor de decontare. Plata per capita scade de la 12 lei la 8,2 lei, în timp ce plata per serviciu medical crește de la 8 lei la 10,3 lei. Aceste valori au fost confirmate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și sunt aplicabile începând cu 2026.

”Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate: pentru medicii de familie, am negociat şi agreat noile valori ale punctului pe serviciu (10,3 lei) şi per capita (8,2 lei), începând cu 1 ianuarie 2026 – ÎNDEPLINIT! ⁠pentru medicii din ambulatoriul de specialitate: am negociat şi agreat că vor avea dreptul să îşi împartă norma de lucru în două contracte cu CAS – ÎNDEPLINIT! Aşadar, încă două din măsurile pe care CNAS le-a promis în vara acestui an au fost transpuse în legislaţie”, a arătat Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un mesaj transmis marţi seară.

Noile reguli sunt stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat în Monitorul Oficial la 31 decembrie 2025. Ordinul prevede cadrul legal pentru aplicarea valorilor punctelor și a noii distribuții bugetare.

Potrivit ordonanței de urgență aprobată de Guvern, în 2027, 20% din bugetul pentru asistența medicală primară va fi alocat plății per capita, iar 80% va merge către plata pe serviciu medical. Autoritățile subliniază că scopul modificării este corelarea fondurilor cu serviciile medicale efectiv prestate.

***