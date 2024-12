Cea mai importantă descoperire ştiinţifică din 2024 – un medicament ce previne infectarea cu HIV (Revista Science)

Dezvoltarea medicamentului lenacapavir, care previne infectarea cu HIV, este cea mai importantă descoperire ştiinţifică din 2024, a anunţat joi un juriu din cadrul prestigioase reviste Science care desemnează ”Descoperirea anului”.

O injecţie cu lenacapavir administrată la şase luni protejează eficient împotriva infecţiei cu acest virus, conform studiilor clinice.

Medicamentul previne infectarea cu virusul HIV, dar nu vindecă boala SIDA, provocată de acest virus.

Dezvoltarea acestui medicament reprezintă un progres în domeniul prevenţiei HIV similar dezvoltării primelor medicamente antiretrovirale, a declarat redactorul-şef al revistei Science, Holden Thorp.

”Durata de şase luni a lenacapavir aduce o mare îmbunătăţire, oferind o modalitate nouă şi mai bună de a oferi profilaxie unui număr mai mare de persoane din lume”, a subliniat Thorp.

Experţii subliniază că este mult mai convenabilă administrarea unei injecţii de două ori pe an decât să trebuiască să-ţi aminteşti să iei o tabletă în fiecare zi. Există şi riscul – în special în unele ţări sever afectate – de a fi etichetat ca presupus seropozitiv dacă iei zilnic o tabletă.

Medicamentele existente care se folosesc pentru profilaxia pre-expunere HIV (PrEP), cum ar fi Truvada, sunt sub formă de pastile şi trebuie administrate zilnic.

Injecția cu efect prelungit este produsă de compania Gilead, care doreşte să solicite aprobarea acestui medicament ca protecţie împotriva HIV în ţări din lumea întreagă şi depune eforturi pentru a aproviziona ţările sărace.

Medicamentul va fi oferit persoanelor care se confruntă cu un risc ridicat de infectare cu HIV.

În momentul de față, lenacapavir este aprobat în SUA, sub denumirea Sunlenca, ca tratament pentru pacienții cu HIV și costă aproximativ 42.250 de dolari pentru primul an de tratament.

În Uniunea Europeană, lenacapavir este aprobat ca tratament antiviral pentru anumiţi pacienţi care sunt deja infectaţi, fără însă a avea potențialul de a vindeca boala.

Nu este clar dacă va fi disponibil în Uniunea Europeană ca măsură preventivă.

Potrivit programului UNAIDS (Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV şi SIDA), circa 40 de milioane de persoane la nivel global sunt infectate cu virusul HIV, majoritatea în Africa Subsahariană.

Studiile arată o eficacitate de 100%

Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine (NEJM) la 24 iulie a arătat că lenacapavirul administrat de două ori pe an are o eficacitate de 100% pentru prevenirea HIV la femeile cisgender (persoană a cărei identitate de gen actuală se potrivește cu sexul biologic și care i s-a atribuit la naștere).

Un alt studiu, publicat în NEJM la 27 noiembrie, a constatat că lenacapavir a redus infecțiile cu HIV cu 96% în comparație cu incidența HIV în rândul unei game largi și diverse din punct de vedere geografic de bărbați cisgender și persoane de gen diferit.

Autorul principal al studiului, Dr. Colleen F. Kelley, co-director al Emory Center for AIDS Research, a declarat pentru Reuters, prin e-mail, că rezultatele studiului au fost prezentate greșit online, în pirma . „Lenacapavirul nu vindecă SIDA. Este un medicament antiviral puternic care poate fi utilizat pentru tratamentul HIV în combinație cu alte medicamente sau pentru prevenirea HIV de unul singur.”

David D. Ho, director la Aaron Diamond AIDS Research Center din cadrul Universității Columbia, a declarat, de asemenea, că lenacapavirul este excelent pentru a fi utilizat în prevenirea HIV și este, de asemenea, utilizat pentru terapie, dar nu este un leac.

****