România activează mecanismul civil european, pentru a repatria românii blocați în Orientul Mijlociu – primele reveniri, 300 de persoane din Israel, marți dimineața 

România activează mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români blocați de război în țări din Orientul Mijlociu, a anunțat, luni Guvernul, după ședința de urgență organizată pentru discutarea planurilor de readucere în țară a acestora.

Marți dimineața ajung la București aproximativ 300 de români din Israel, la bordul a două avioane care vor pleca din Egipt, precizează un comunicatul transmis de Guvern.

Planurile pentru repatriere presupun și colaborarea autorităților cu reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism implicate, mai menționează executivul.

Prezentăm integral comunicatul Guvernului:

Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată astăzi în ședința convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță.

Tot astăzi, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanții agențiilor de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

Autoritățile române, reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism vor colabora, în baza obligațiilor legale, pentru aducerea în țară a turiștilor români sau a cetățenilor români care muncesc în aceste țări și solicită sprijinul statului.

De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români.

Autoritățile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetățenii români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

La ședința de astăzi au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistență

Un prim grup de cetățeni români, 300,- ar urma să fie scos din Israel și va trece în Egipt, de unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetățeni români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt ‘imposibile în această etapă’. […] În condițiile în care spațiile aeriene statelor din zona în care se desfășoară conflictul sunt închise, operațiunile de repatriere, fie cu zboruri comerciale, fie cu zboruri charter speciale, fie cu zboruri umanitare cu aeronave militare, sunt, în această etapă, imposibile,” a explicat oficialul.

‘Vorbim despre Israel, circa 624 de cetățeni români, din aceștia cam 30-30 și ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetățeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetățeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetățeni români în atenție, nu avem informații legate de minori. În Kuwait vorbim despre șase adulți și doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turiști români. În Iordania vorbim de 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite, situația este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informații, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment’, preciza duminică seară Andrei Țărnea.

