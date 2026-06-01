Proiect CNAS – Mecanism pentru tratarea pacienților în spitale private, cu fonduri publice: Condiționările

Accesul pacienților la sistemul privat, pentru tratamente decontate de stat, va fi condiționat de capacitatea spitalelor publice, conform unui proiect CNAS prin care este vizată reducerea timpilor și a listelor de așteptare.

Includerea furnizorilor privați de servicii medicale în programele naționale de sănătate curative se face exclusiv pentru serviciile medicale care exced capacitatea de tratament a furnizorilor publici.

Finanțarea tratamentului în sistem privat este decontat de CNAS doar atunci când există deficit în sistemul public, deficit ce se calculează pe baza unei formule standardizate. „Componenta subiectivă din evaluarea capacității reale a furnizorilor este redusă, iar procesul de contractare devine mai transparent și mai predictibil. În același timp, sunt stabilite criterii clare și verificabile pentru includerea sau extinderea furnizorilor în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate”, precizează documentul.

Dacă nu există un deficit demonstrat, contractele vor rămâne exclusiv în sectorul public.

Programele și bolile vizate:

oncologie

diabet zaharat

boli neurologice

hemofilie și talasemie

boli rare

sănătate mintală

boli endocrine

transplant de organe/țesuturi/celule

supleerea funcției renale la insuficiență renală cronică.

Mecanismul

Noul mecanism compară nevoia estimată de pacienți cu capacitatea reală sau declarată a spitalelor publice, ajustând apoi cu pacienții care vin din alte județe și cu cei tratați în alte județe.

Dacă nevoia estimată depășește capacitatea publică, atunci se consideră că există spațiu pentru contractare cu privatul.

Date luate în calcul la elaborarea formulei

prevalența sau incidența națională

populația județului sau populația la risc

bolnavii importați

bolnavii exportați

numărul de bolnavi efectiv tratați în public

numărul de bolnavi declarați ca putând fi tratați anual de furnizorii publici.

Dacă rezultatul calculului indică existența unor pacienți care rămân fără acces la servicii medicale în sistemul public, casele de asigurări vor putea contracta și furnizori privați.

