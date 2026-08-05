Mecanismul în discuție pentru redeschiderea Ormuz: Iranul ar primi controlul asupra navelor care intră în Golful Persic, cu notificare din partea Omanului la ieșire – SUA se opun, Teheranul cere taxe de 5-7% din valoarea încărcăturilor

Un draft al unui posibil acord între Iran și Oman în privința Strâmtorii Ormuz i-ar oferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golf prin strâmtoare, au declarat miercuri, pentru Reuters, o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali, în ceea ce pare a fi una dintre cele mai importante concesii făcute până acum Iranului în negocierile pentru redeschiderea căii navigabile.

În contextul acestui aparent pas al SUA către acceptarea cererilor iraniene de control asupra Strâmtorii, sursele au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora un acord pentru redeschiderea strâmtorii ar fi iminent, precizând că mai trebuie convenite detalii importante.

„Concesia a fost deja făcută în privința unei anumite forme de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a declarat una dintre sursele regionale pentru Reuters.

Iranienii vor controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o concesie în teorie inacceptabilă pentru SUA – Oficialii americani au dat însă dovadă de optimism în ceea ce privește negocierile

Cealaltă sursă regională a Reuters a precizat că mai trebuie încă stabilite detaliile privind modul în care va fi definit „controlul”. Negociatorii din Golf insistă ca statele din regiune să supravegheze inspecțiile navelor și ca plata unor eventuale taxe de tranzit să fie voluntară.

Sursa iraniană de rang înalt a afirmat că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevede ca Iranul să controleze navele care intră în Golf prin strâmtoare. Unul dintre principalele puncte de blocaj îl reprezintă rolul pe care Iranul l-ar avea asupra navelor care circulă în sens opus, adică cele care ies din Golf prin strâmtoare.

Acordul în discuție ar urma să stabilească rute distincte pentru nave și să permită eliminarea minelor din Strâmtoare, în cadrul unei perioade de 60 de zile. Potrivit Axios, acest acord preliminar prevede ca tot traficul maritim care intră în strâmtoare să folosească o rută nordică prin apele iraniene și ca toate navele care ies să urmeze urma o rută sudică prin apele omaneze, fără obligativitatea plății unor taxe de tranzit. Canalul central ar urma să fie curățat de mine în această perioadă de 60 de zile.

De notat că oficialii americani au insistat până acum că nu vor accepta niciodată un aranjament care să îi permită Iranului să controleze tranzitul prin cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie. Totuși, președintele SUA Donald Trump și înalți oficiali ai administrației sale au afirmat în ultimele zile că este un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este foarte aproape.

Prețurile petrolului stagnează după o scădere abruptă în ziua de marți, în ciuda unui atac al Houthi în Marea Roșie

De notat că prețurile petrolului au stagnat miercuri, sub pragul de 80 de dolari în cazul barilului de țiței Brent, în ciuda faptului că mișcarea Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a anunțat că a atacat un petrolier sub pavilion saudit în Marea Roșie. Acesta a fost cel mai recent atac asupra transportului maritim din Orientul Mijlociu, care a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Cotațiile internaționale ale țițeiului rămân la cele mai reduse niveluri de la începutul lunii iulie, după ce au scăzut puternic în ultimele două zile, în urma deciziei din weekend a lui Donald Trump de a anula noi atacuri asupra Iranului, invocând discuții despre care a spus că ar putea pune capăt conflictului.

Deși nu există negocieri directe între Teheran și Washington, Iranul poartă discuții cu Omanul, care controlează malul opus al strâmtorii. Iranul a respins săptămâna trecută o propunere anterioară a Omanului, considerând că aceasta îi oferea prea puțină influență.

Regimul mullahilor vrea o taxă de 5-7% din valoarea încărcăturilor care tranzitează strâmtoarea – Washingtonul se opune unei taxe

Trump a declarat în cursul nopții pentru Fox News că negocierile „avansează bine” și că marți a avut loc „o negociere care a durat întreaga zi”.

Strâmtoarea Ormuz „va fi redeschisă foarte curând”, a spus Trump. „Dacă se răzgândesc din nou, vor fi loviți foarte dur”, a mai adăugat președintele american.

Sursa iraniană de rang înalt a Reuters a minimalizat însă posibilitatea ca acordul să fie finalizat rapid.

„Discuțiile continuă, dar este prea devreme să spunem că a fost finalizat un acord cu Omanul”, a declarat sursa iraniană.

Potrivit oficialului iranian, regimul mullahilor de la Teheran solicită taxe cuprinse între 5% și 7% din valoarea încărcăturilor transportate de navele care folosesc strâmtoarea. Omanul discută despre taxe mai mici, de aproximativ 3%, în timp ce Washingtonul nu dorește aplicarea niciunei taxe.

Caracterul voluntar al eventualelor taxe, cel puțin formal, ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea impasului. Totuși, amenințarea implicită a unor atacuri iraniene ar putea face ca operatorii de transport maritim să nu își asume riscul tranzitării fără plată.

Poziția inițială a Teheranului prevedea controlul deplin asupra traficului în ambele sensuri prin strâmtoare

Marți, Reuters a scris că Iranul dorește să controleze navele care intră prin Strâmtoarea Ormuz și să aibă vizibilitate asupra traficului de ieșire, precum și posibilitatea de a interveni dacă este necesar, în cadrul acestui plan temporar discutat cu Omanul pentru redeschiderea strâmtorii.

Reuters a citat o sursă iraniană de rang înalt implicată în negocieri, care a mai adăugat că autorizația pentru părăsirea strâmtorii ar fi acordată prin Oman, după notificarea Iranului.

Luna trecută, Iranul a respins o propunere a Omanului privind împărțirea egală a rutelor de tranzit între cele două țări. Poziția inițială a Teheranului prevedea controlul deplin asupra traficului în ambele sensuri prin strâmtoare.

Actualul sistem de separare a traficului în două sensuri a fost adoptat în 1968 de agenția ONU pentru transport maritim, cu acordul statelor din regiune, și a împărțit coridoarele de navigație între apele iraniene și cele omaneze.

***