Scrisoarea ”Macron & Merz” – Franța și Germania cer un nou arsenal comercial al UE împotriva presiunilor Chinei – Inclusiv excluderea de pe piața internă. Cum văd analiștii noua ”bazooka comercială a UE”

Într-o scrisoare comună adresată Ursulei von der Leyen, liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, cer un instrument european pentru reducerea dependențelor și avertizează asupra folosirii comerțului ca armă, a concentrării lanțurilor de aprovizionare și a dezechilibrelor macroeconomice globale, în contextul provocărilor pe care le presupune relația cu China.

Franța și Germania cer Comisiei Europene să construiască un nou ”arsenal de apărare comercială”, inclusiv un instrument care să permită UE să reacționeze rapid atunci când state terțe folosesc presiuni politice sau economice pentru a distorsiona piața europeană și care, în caz extrem, ar putea duce la excluderea imediată de pe piața internă.

Analiști: Europa își schimbă poziția față de China

În acest context, mai mulți analiști americani văd inițiativa franco-germană drept o schimbare importantă de poziție a Europei față de China. Rush Doshi, fost oficial al administrației Biden și specialist în ceea ce privește China, arată că UE încearcă să își construiască propria capacitate de escaladare comercială, după ce Beijingul a folosit restricțiile asupra pământurilor rare ca instrument de presiune.

Doshi amintește că, în octombrie 2025, o parte a administrației Trump a luat în calcul o strategie de „escaladare pentru dezescaladare”, prin măsuri împotriva băncilor chineze, exporturilor de software și echipamentelor pentru industria semiconductorilor, însă Donald Trump a decis să nu meargă mai departe pe această cale. Aproape un an mai târziu, spune Doshi, Europa pare să construiască un mecanism similar.

„Ironia este că rolurile SUA și UE s-au inversat. În trecut, SUA promovau politici comerciale dure față de China, iar Europa ezita. Acum, Europa ar putea aplica astfel de politici, în timp ce SUA se abțin”, a comentat Doshi într-o postare pe X.

La rândul său, economistul Brad Setser descrie strategia europeană drept un „joc în două runde”. Prima etapă ar consta în impunerea unor tarife menite să limiteze valul de exporturi chineze către Europa, iar a doua în crearea unei capacități de răspuns în cazul în care Beijingul ar reacționa prin restricționarea aprovizionării cu materii prime sau alte bunuri strategice.

În opinia sa, poziția dominantă a Chinei în lanțurile de aprovizionare cu pământuri rare îi oferă Beijingului, în lipsa unui mecanism de descurajare, un fel de drept de veto asupra politicii comerciale europene. Tocmai de aceea, documentul franco-german urmărește să creeze ceea ce Setser numește un „kill switch” – un instrument care, în ultimă instanță, ar permite excluderea rapidă a Chinei de pe piața UE.

Setser subliniază și schimbarea politică de la Paris și Berlin: cele două capitale, care până recent se aflau la poziții aproape opuse în privința politicii față de China, susțin acum împreună construirea unui mecanism de represalii comerciale care, în urmă cu doar câteva luni, ar fi părut greu de imaginat.

Scrisoare integrală a liderilor Franței și Germaniei

Prezentăm mai jos scrisoare integrală adresată Ursulei von der Leyen de către liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Friedrich Merz:

”Stimată doamnă președintă,

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent: sistemul comercial deschis și bazat pe reguli este grav afectat de folosirea comerțului ca armă, de practici sistemice care distorsionează piața și de dezechilibre macroeconomice globale. Toate acestea subminează condițiile de concurență echitabile pentru companiile noastre, poziția noastră de producător industrial-cheie suveran și capacitatea noastră de a inova, conducând la creșterea dependențelor și a riscurilor geoeconomice. Din toate aceste motive, avem nevoie de acțiuni urgente pentru a răspunde acestor amenințări, pentru a ne diversifica și pentru a reduce riscurile.

Salutăm activitatea dumneavoastră pentru consolidarea rezilienței și competitivității noastre, precum și pentru o agendă comercială ambițioasă și echilibrată a UE. De asemenea, salutăm angajamentul dumneavoastră de a utiliza întreaga gamă de măsuri comerciale pe care le avem la dispoziție, de la dialogul cu partenerii noștri comerciali până la o utilizare mai sistematică și mai rapidă a instrumentelor de apărare comercială.

Dar acest lucru nu mai este suficient. În paralel și fără a întârzia utilizarea deplină a instrumentelor existente, avem nevoie de un cadru cuprinzător care să completeze arsenalul nostru cu noi instrumente juridice – într-o manieră suplă și nebirocratică.

În primul rând, un nou instrument de diversificare pentru reducerea dependențelor europene, rezolvarea concentrărilor existente în lanțurile de aprovizionare și prevenirea apariției unor noi riscuri de concentrare.

În al doilea rând, un instrument care să ne ofere capacitatea de a contracara situațiile în care țări terțe încearcă în mod deliberat, prin mijloace politice sau economice, să submineze restabilirea unor condiții de concurență echitabile și a unor condiții corecte de piață, provocând distorsiuni grave și sistematice pe piața noastră internă.

Pentru atingerea acestui obiectiv, avem nevoie de un instrument credibil aflat în mâinile Comisiei, care să permită o reacție decisivă și sistemică, respectiv activarea prin majoritate calificată inversă, precum și adoptarea unor măsuri puternice – până la excluderea imediată de pe piața internă, dacă este necesar. Acest instrument trebuie să fie aplicabil indiferent de țara vizată.

Alte probleme trebuie, de asemenea, abordate rapid:

Exportatorii din UE continuă să se confrunte cu bariere netarifare semnificative. În același timp, piața UE rămâne larg deschisă produselor care înregistrează niveluri record de neconformitate cu reglementările europene, inclusiv în ceea ce privește siguranța consumatorilor.

Nealinierea și subevaluarea cursurilor de schimb reale susțin, de asemenea, avantaje în materie de competitivitate a prețurilor în raport cu companiile noastre, pe lângă alți factori, ceea ce conduce la dezechilibre tot mai mari în relația cu UE.

În cele din urmă, asigurarea rezilienței și competitivității UE necesită consolidarea bazei industriale europene prin politici industriale, simplificare, precum și prin investiții publice și private.

În continuarea discuțiilor noastre din cadrul Consiliului European din iunie și al Consiliului de Miniștri franco-german din iulie, ne-am detaliat ideile în documentul informal franco-german anexat și așteptăm cu interes continuarea discuțiilor pe aceste teme în cadrul Consiliului European din octombrie.

Vă rugăm să primiți, doamnă președintă, expresia celei mai înalte considerații”.

💥Boom – it's ready, the joint Franco-German paper / letter to VDL on China.



Berlin & Paris – previously at polar opposite ends of the scale on China policy – now want a kill switch to cut China out of the EU market. This would have been unfathomable a few short months ago 🤯 pic.twitter.com/rYo5k6iPJg — Finbarr Bermingham (@fbermingham) October 5, 2026

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