Mecanism de plată progresivă a gărzilor din spitale – va fi introdus în 3 luni

Gărzile medicilor ar urma să fie plătite progresiv, adică pentru tarife ce cresc odată cu numărul gărzilor efectuate, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Mecanismul trebuie să reflecte atât volumul de muncă, cât și epuizarea acumulată, și ar rezolva parte din problemele cu deficitul de personal din unele spitale.

Schimbarea va fi operată în următoarele trei luni, a spus ministrul.

Miza este importantă, pentru că plata muncii suplimentare din spitale a rămas în urma salariilor și a inflației.

Situația prezentă – scăderea valorii reale

Un studiu al Federației „Solidaritatea Sanitară”, bazat pe execuția bugetară a 449 de unități, arată că valoarea reală a plăților pentru continuitatea activității a coborât de la 1.469 de lei pe lună pentru fiecare post ocupat, în 2018, la 951 de lei în prima jumătate a acestui an.

Pierderea de putere de cumpărare este de 35,3%. Indicatorul include mai multe tipuri de plăți pentru continuitate și nu reprezintă valoarea unei singure gărzi.

Rezidenții ar putea efectua gărzi suplimentare plătite – tot sub supravegherea specialistului

A doua schimbare îi privește pe rezidenți. Ordinul Ministerului Sănătății aflat deja în vigoare permite rezidenților din primul an să facă, la cerere, gărzi suplimentare plătite, în afara liniei întâi și sub supravegherea medicului titular.

Din anul al treilea, ei pot intra și în linia întâi, în limitele competenței și cu un specialist disponibil pentru supraveghere. Plata trebuie făcută de spitalul în care este efectuată garda.

Sistemul poate aduce mai mulți medici în gardă și venituri mai corecte. Riscul este însă limpede: tarifele mai mari îi pot determina pe aceiași oameni să muncească și mai mult. Reforma plății poate reduce nedreptatea, dar nu poate înlocui medicii care lipsesc.

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