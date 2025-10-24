McKinsey: petrolul, gazele și cărbunele vor constitui aproximativ jumătate din mixul energetic și după anul 2050

Petrolul, gazele naturale și cărbunele vor acoperi aproximativ jumătate din consumul global de energie în anul 2050 și chiar după aceea, se arată în cel mai recent raport anual al firmei de consultanță McKinsey, cea mai mare schimbare a estimărilor făcute de companie în ultimul deceniu.

Perspectiva energetică globală 2025 a McKinsey oferă „o șansă de a reflecta asupra lecțiilor învățate în ultimul deceniu și de a privi în viitor spre următorul”, scrie în raport. Analiza a arătat că, dintre cele trei priorități ale oricărui sistem energetic – accesibilitate, fiabilitate și sustenabilitate – prima condiție precum, a accesibilității, precum și a bancabilității, frânează adoptarea pe scară largă a noilor tehnologii cu emisii reduse de carbon.

„În primul rând, competitivitatea costurilor și o tranziție energetică pragmatică din punct de vedere economic rămân primordiale”, a scris McKinsey în raportul din acest an.

„În al doilea rând, nu există o soluție miraculoasă pentru decarbonizare. Țările și regiunile vor urma traiectorii distincte bazate pe condițiile economice locale, existența resurselor și realitățile cu care se confruntă anumite industrii”, a spus McKinsey.

Raportul firmei de consultanță din 2025 vine după ani în care alte firme de consultanță și, în special, Agenția Internațională pentru Energie (IEA), au pledat pentru o tranziție energetică rapidă pentru a reduce emisiile și au prezis depășirea vârfului cererii de petrol după 2030.

Noul raport al McKinsey notează că „incertitudinea geopolitică, schimbarea politicilor și creșterea cererii de energie remodelează peisajul energetic”. Toți cei trei factori vor duce la utilizarea prelungită a combustibililor fosili pentru a satisface cererea, chiar și după 2050.

Se preconizează că combustibilii fosili, în special gazele naturale, vor păstra o pondere mare din mixul energetic global „mult după 2050”, conform raportului McKinsey.

Petrolul, gazele și cărbunele vor reprezenta în continuare între 41% și 55% din consumul global de energie în 2050, potrivit McKinsey.

Această pondere ar fi mai mică în comparație cu ponderea actuală, dar mai mare decât se anticipa anterior.

Gazele naturale, care vor înregistra o creștere a utilizării pentru generarea de energie electrică, precum și pentru consumul final, se așteaptă să înregistreze cea mai puternică creștere a cererii, înlocuind în multe cazuri combustibilii mai poluanți. Utilizarea cărbunelui ar putea, de asemenea, să persiste la niveluri mai ridicate decât cele observate în perspectivele McKinsey anterioare, în funcție de scenariu, a declarat firma de consultanță.

Mai mult, „este puțin probabil ca combustibili alternativi să fie adoptați pe scară largă înainte de 2040, cu excepția cazului în care vor fi impuși”, spune McKinsey. Problema accesibilității constă în faptul că unele surse alternative, cum ar fi hidrogenul verde și alți combustibili, „s-ar putea să nu fie competitivi în comparație cu cei tradiționali pe termen scurt”.

McKinsey recunoaște că importanța securității și fiabilitatea energetică sunt considerate mai importante pe fondul tensiunilor geopolitice decât tehnologiile cu emisii reduse dar necompetitive.

Noul raport privind perspectivele energetice face ca apelurile OPEC pentru investiții continue în petrol și gaze să fie mai relevante și mai importante decât în ​​anii precedenți. Cu câțiva ani în urmă, apelurile pentru creșterea investițiilor în petrol din partea celor mai mari producători de petrol din lume erau ignorate de IEA și alți analiști, care considerau că obiectivele net zero emisii să determine politicile energetice în locul cerințelor de accesibilitate, securitate și fiabilitate.

Industria petrolieră trebuie să intensifice explorarea și investițiile în noi surse de aprovizionare; altfel, lumea riscă o penurie de aprovizionare, a declarat săptămâna trecută Amin Nasser, directorul executiv al gigantului petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco.

„A trecut un deceniu… în care companiile nu au mai efectuat explorări. Va fi un impact ”, a declarat Nasser pentru Financial Times.

„Dacă nu se întâmplă, va exista o criză a ofertei”, a spus directorul executiv al celei mai mari companii petroliere din lume, atât după producție, cât și după valoarea de piață.

Tot săptămâna trecută, Nasser a declarat într-un discurs la Forumul de Inteligență Energetică 2025 că tranziția energetică se confruntă cu o verificare a realității, iar realitatea de pe teren nu indică o tranziție energetică, ci „un plus de energie care necesită implicarea tuturor”.

„De asemenea, vedem o cerere în creștere, iar nevoia stringentă de investiții pe termen lung în aprovizionare este acum larg acceptată”, a spus Nasser.

În ultimele luni, securitatea energetică și accesibilitatea au depășit temerile legate de activele blocate, determinând cele mai mari companii internaționale de petrol și gaze din lume să se concentreze din nou pe explorare, după ani de încercări de a dezvolta soluții de energie curată.

