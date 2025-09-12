Mathias Cormann, șeful OCDE, vine luni la București – întâlnire cu premierul Bolojan Ilie – România vrea să adere la OCDE în 2026

Premierul Ilie Bolojan îl va primi luni, 15 septembrie, la Palatul Victoria, pe Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit agendei prim-ministrului.

Acesta efectuează o vizită de lucru în România ca parte din procesul de accedere al României la organizația țărilor dezvoltate.

Agenda vizitei începe la ora 10.00, cu întrevederea bilaterală dintre șeful Guvernului și înaltul oficial al OCDE.

Agenda premierului include participarea celor doi oficiali la la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE și o conferință de presă.

„Aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, spunea în august premierul Ilie Bolojan.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.

Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

