Măsurile cerute de Cartel Alfa împotriva prețului energiei: Repornirea capacităţilor CE Oltenia, contractarea directă de către marii consumatori, stoparea exporturilor

Confederația Cartel Alfa cere adoptarea urgentă a unor măsuri ce ar putea salva securitatea energetică a ţării, dar şi locurile de muncă din sistem, în acest context geopolitic grav și pe fondul situației interne – închiderea accelerată de capacităţi energetice şi disponibilizări masive.

”Reprezentând interesele a peste 600.000 de lucrători, unii asigurând funcţionarea şi stabilitatea sistemului energetic naţional, alţii fiind consumatori direcţi sau indirecţi prin locurile de muncă în economi, atragem atenţia asupra unei situaţii de o gravitate excepţională, generată de incoerenţa şi lipsa de viziune a politicilor guvernamentale în domeniul energetic”, precizează un comunicat al confederației.

Măsurile ”de urgenţă” solicitate

Repornirea capacităţilor CE Oltenia pentru producţia de energie. ”Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivităţii economice şi gestionarea responsabilă a tranziţiei energetice. În lipsa unor alternative funcţionale, eliminarea capacităţilor existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică”. Conform Cartel Alfa, menţinerea şi repornirea grupurilor energetice este o condiţie minimă pentru stabilitatea sistemului.

Contractarea directă a energiei de către marii consumatori. ”Solicităm reglementarea clară şi imperativă a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cât şi companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari şi reducând costurile finale”.

Stoparea exportului de combustibil şi gaze. ”Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurării consumului intern este inacceptabil. Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului naţional pentru cetăţeni şi economia naţională”.

Reducerea TVA şi a accizelor la combustibili. ”Nivelul actual al taxării amplifică presiunea asupra economiei şi populaţiei. Reducerea fiscalităţii este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice”.

Sindicaliștii acuză că, în timp ce la nivel european se susţine necesitatea unei tranziţii energetice graduale şi echilibrate, în România a apelat la soluții cu impact negativ grav:

• închideri accelerate de capacităţi energetice fără alternative viabile

• disponibilizări masive, fără protecţie socială reală

• subfinanţarea deliberată a unor companii strategice

”Aceste decizii nu reprezintă reforme, ci o dezindustrializare mascată, cu efecte sociale şi economice devastatoare. În acelaşi timp, protestele deja declanşate, inclusiv forme extreme precum greva foamei, indică atingerea unui punct critic în relaţia dintre stat şi cetăţeni. România nu îşi poate permite că tranziţia energetică să devină un proces de distrugere economică şi socială. Securitatea energetică şi protejarea locurilor de muncă nu sunt opţiuni, sunt obligaţii fundamentale ale statului”, mai arată sindicaliştii.

OUG adoptă marți un set de intervenții pentru a atenua efectele crizei provocate de situația din strâmtoarea Ormuz – se declară situație de criză

Guvernul va adopta marţi proiectul de OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

Conform proiectului pus în dezbatere publică, luni seară, de Ministerul Energiei, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

De asemenea, se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

