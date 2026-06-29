Măsuri speciale ale Transelectrica pentru ca sistemul energetic să reziste la un consum 8.000 MW – Prețuri spectaculoase la electricitatea consumată seara, deși fotovoltaicele au depășit 3.000 MW livrați: avem slabe surse de stocare

Transelectrica a decis să anuleze retragerile din exploatare, programate, ale unor instalații, pentru ca infrastructura de transport energie electrică să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme.

În contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roșu pentru caniculă, la sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc, luni, la inițiativa Ministerului Energiei, Comandamentul Energetic, cu participarea tuturor entităților relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

După apusul soarelui, când consumul se anticipează că va ajunge la 8.000 MW (consumul normal este în jur de 6.000 MW), vor rămâne în producție reactorul de la Cernavodă, centralele pe gaze și cărbune precum și hidro. Însă debitul redus al Dunării pune presiune pe termocentrale și importuri. Reactorul 1 de la Cernavodă este oprit pentru retehnologizare.

Conform OPCOM, prețurile pentru ziua următoare (marți) a ajuns la 5.000 lei/MW la orele de vârf, fără soare și vânt. Prețul este de pestte 10 ori mai mare decât într-o zi obișnuită.

„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, prin Dispecerul Energetic Național, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului și al gestionării Rețelei Electrice de Transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Prețul „sare” de 5.000 lei/MW după ce apune soarele

În ultimele zile, România a înregistrat un nivel record al producției de energie solară, care a depășit pragul de 3.000 MW. La momentul desfășurării comandamentului, producția se menținea în jur de 2.800 – 2.900 MW, continuând să joace un rol important în acoperirea necesarului de consum. Fotovoltaicele asigurau pe timpul zilei de luni aproximativ 40% din producție.

Însă nici în weekend nici luni eolienele nu livrau energie electrică în sistem din cauza lipsei vântului. Energia eoliană nu a depășit decât pentru scurte intervale o producție de peste 300 MW, aportul fiind neglijabil la producția internă.

După apusul soarelui, când consumul se anticipează că va ajunge la 8.000 MW (consumul normal este în jur de 6.000 MW), vor rămâne în producție reactorul de la Cernavodă, centralele pe gaze și cărbune precum și hidro. Însă debitul redus al Dunării pune presiune pe termocentrale și importuri. Reactorul 1 de la Cernavodă este oprit pentru retehnologizare.

Conform OPCOM, prețurile pentru ziua următoare (marți) a ajuns la 5.000 lei/MW la orele de vârf, fără soare și vânt. Prețul este de pestte 10 ori mai mare decât într-o zi obișnuită.

Monitorizarea este cu atât mai importantă cu cât valul de căldură determină o creștere semnificativă a consumului de energie electrică, în special din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. În aceste condiții, autoritățile verifică permanent echilibrul dintre producție și consum pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național.

Se așteaptă consum la vârf de 8.000 MW

În cadrul ședinței, conduse de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport, fiind prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă.

Prognozele elaborate de Dispecerul Energetic Național indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți. În funcție de evoluția consumului și a condițiilor de funcționare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menținerea echilibrului producție – consum și a siguranței în funcționare.

Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea siguranței alimentării consumatorilor.

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, dar și prin personalul tehnic de la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.

Pe lângă cei aproximativ 1.500 MW puși în funcțiune în centrale electrice și instalații de stocare noi de la începutul anului și până în prezent, dintre care aproximativ 1.000 MW în ultima lună, pentru perioada următoare au fost pregătiți să fie conectați la rețea alți 1.000 MW, investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare, care vor contribui la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național.

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