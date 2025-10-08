Măsuri pentru protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur: Comisia va monitoriza importurile și prețurile – are pregătit un răspuns rapid

Comisia a propus marți un regulament de consolidare a protecției fermierilor din UE în contextul Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM).

Executivul european va monitoriza piața și va declanșa o anchetă dacă prețurile produselor importate scad cu 10% sau volumul importurilor crește cu cel puțin 10%. Dacă ancheta arată că fermierii UE sunt prejudiciați grav, UE poate retrage temporar preferințele tarifare pentru produsele respective.

Potrivit Comisiei, garanțiile propuse respectă garanțiile oferite fermierilor din UE în temeiul propunerii legislative privind APEM, trimisă statelor membre ale UE de către Comisie la 3 septembrie.

În practică, acestea oferă un nivel suplimentar de certitudine fermierilor din UE, dincolo de introducerea treptată, atent calibrată, a unor contingente specifice care au fost convenite cu Mercosur pentru importurile din sectoarele sensibile.

”În cazul puțin probabil al unei creșteri neprevăzute și dăunătoare a importurilor din Mercosur sau al unei scăderi nejustificate a prețurilor pentru producătorii din UE, s-ar declanșa măsuri de protecție rapide și eficace”, susține Comisia.

Propunerea stabilește proceduri pentru a garanta punerea în aplicare a măsurilor de salvgardare bilaterale pentru produsele agricole. Acesta include, de asemenea, dispoziții specifice în ceea ce privește anumite produse agricole sensibile. Este vorba despre: carne proaspătă de vită, carne de bovine proaspătă, refrigerată și congelată, de înaltă calitate, carne de vită congelată, inclusiv pentru procesare, carne de porc proaspătă, refrigerată, congelată și preparată, carne de pasăre fără os, inclusiv preparate din carne de pasăre, carne de pasăre cu os, lapte praf, brânzeturi, lapte praf pentru sugari sau formulă pentru sugari, porumb și sorg, orez, zahăr pentru rafinare, alte tipuri de zahăr, ouă, albumină de ou, miere, rom și alte băuturi spirtoase obținute prin distilarea produselor fermentate din trestie de zahăr, porumb dulce, amidon de porumb și amidon de manioc, derivați ai amidonului, etanol, usturoi și biodiesel.

Dispozițiile specifice pentru produsele sensibile includ o monitorizare sporită, factori declanșatori clari și un răspuns rapid.

Monitorizare îmbunătățită

Comisia va monitoriza în mod sistematic tendințele pieței în ceea ce privește importurile de anumite produse agricole sensibile în temeiul acordului. Pe baza acestor rezultate, Comisia va trimite Consiliului și Parlamentului European, o dată la șase luni, un raport de evaluare a impactului acestor importuri asupra piețelor UE.

Această monitorizare periodică și detaliată va permite identificarea oricăror riscuri într-un stadiu incipient și luarea de măsuri rapide pentru remedierea potențialelor efecte negative. Aceste rapoarte acoperă piața Uniunii și, dacă este cazul, situația specifică din unul sau mai multe state membre.

Declanșatoare clare

Comisia va examina cu prioritate cazurile în care există o creștere bruscă a importurilor sau o scădere a prețurilor interne concentrate în unul sau mai multe state membre.

De regulă, Comisia va lansa o anchetă în cazul în care prețurile de import din Mercosur sunt cu cel puțin 10% mai mici decât prețurile acelorași produse din UE sau ale unor produse concurente și există:

a) o creștere cu peste 10% a importurilor anuale ale unui produs din Mercosur în condiții preferențiale

sau

b) o scădere cu 10% a prețurilor de import ale produsului respectiv din Mercosur, toate în comparație cu anul precedent.

În cazul în care ancheta concluzionează că există un prejudiciu grav (sau o amenințare cu un prejudiciu grav), UE ar putea retrage temporar preferințele tarifare pentru produsele care cauzează un prejudiciu.

Răspuns rapid

În temeiul propunerii, Comisia se angajează:

inițierea unei investigații fără întârziere, la cererea unui stat membru, în cazul în care există motive suficiente;

activarea măsurilor de salvgardare provizorii în cel mult 21 de zile de la primirea cererii în cazurile cele mai urgente, dacă există un risc suficient de prejudiciu;

cu scopul de a încheia investigațiile în 4 luni (în mod substanțial mai rapid decât cele 12 luni permise altfel de APEM).

Clauzele de salvgardare bilaterale incluse în APEM permit retragerea temporară a preferințelor tarifare pentru a contracara posibilele efecte negative ale reducerilor tarifare.

Propunerea de marți a Comisiei traduce această clauză direct în legislație a UE obligatorie și executorie imediat.

Regulamentul propus de Comisie va trebui să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul unei proceduri legislative ordinare.

